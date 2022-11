JO 2024 : voici les mascottes officielles de l’événement

Symbole de la France, le bonnet phrygien va prendre vie pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques (Cojo) vient en effet de dévoiler ce lundi 14 novembre ses deux mascottes, Les Phryges, deux petits bonnets phrygiens rouges aux yeux bleus, dont l'un porte une prothèse.

Donner vie au bonnet phrygien : c'est le choix du Cojo, qui a décidé que ce symbole de la République française serait également celui des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un choix audacieux présenté ce lundi, en même temps que ses deux petites mascottes rouges, Les Phryges, dont l'une porte une prothèse pour représenter tous les athlètes paralympiques.

L'événement approche à grands pas et Paris 2024 commence à dévoiler les coulisses de l'organisation de ce rendez-vous sportif international. L'occasion de le rendre encore plus concret, avec ces mascottes qui – en tant qu'«ambassadrices des Jeux de Paris 2024, et plus largement des plus grands événements sportifs et culturels organisés en France» – partiront «à la rencontre du public partout en France», explique le Cojo.

«Des mascottes qui ont du sens»

«Des mascottes qui ont du sens et qui incarnent cet esprit français», se félicite Tony Estanguet, le président du Cojo. Lui évoque un «symbole puissant» et défend le choix de «proposer quelque chose de nouveau».

«Au lieu de proposer un animal, nous avons choisi un idéal. Le bonnet phrygien est un symbole qui porte des valeurs de liberté et d’humanisme, qui sont au cœur de notre projet», fait-il savoir, soulignant le «clin d'œil à l'esprit révolutionnaire» qu'il veut «insuffler sur les Jeux».

Elles «sont aussi à l’image de notre engagement pour une société plus inclusive», poursuit Tony Estanguet, alors que l'une des mascottes «porte un attribut singulier : une prothèse sportive avec une lame, pour une meilleure visibilité des personnes en situation de handicap».

En outre, afin de sensibiliser le plus grand nombre au handicap, Paris 2024 a initié un partenariat avec Gipsy et Doudou et Compagnie. Ces deux entreprises françaises spécialisées dans la conception de peluches ont ainsi eu la charge de réaliser une mascotte paralympique «la plus réaliste possible».

Pour ce faire, Doudou et Compagnie a dû investir dans un moule spécifique de production pour que la lame de la mascotte paralympique puisse reproduire les principales caractéristiques d'une lame en carbone. Et sous sa semelle, Paris 2024 est inscrit en braille, favorisant une meilleure accessibilité.

UNE BOUTIQUE OUVERTE À PARIS

Et pour s'offrir l'une de ces mascottes, il faudra se rendre dans un magasin Carrefour, l'un des sponsors des JO ou dans la boutique dédiée à l'événement, qui ouvre ce lundi sous la canopée des Halles. Cette première boutique officielle inspirée de l’identité visuelle de Paris 2024 «concrétise l'arrivée imminente des Jeux Olympiques et Paralympiques en France», se réjouissent les organisateurs.

Là, dans un petit espace de vente de 80 m2, il sera donc possible d'acheter des souvenirs, des t-shirts et tous les goodies imaginés pour l'événement, comme les mascottes, les mugs et autres gourdes. L'occasion également de découvrir les nombreuses collections de produits officiels développés entre autres par Le Coq Sportif ou encore Vuarnet.