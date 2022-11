JO 2024 : vers la mise en place d'une billetterie gratuite pour assister à la cérémonie d'ouverture ?

Alors que, pour la première fois de l'Histoire des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 doit avoir lieu en pleine ville, et non dans un stade, la question de limiter à 600.000 le nombre de spectateurs à cet événement, qui aura lieu le 26 juillet 2024, se pose. Pour y parvenir, une billetterie gratuite pourrait être mise en place.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est actuellement en train de plancher sur une solution pour éviter que des millions de personnes ne se pressent à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, prévue pour se tenir en plein cœur de Paris le vendredi 26 juillet 2024, évoquant dans une interview à L'Equipe la possibilité d'ouvrir une billetterie gratuite pour assister à l'événement.

«Il faut qu'il y ait une forme de billetterie gratuite»

Car si l'objectif de limiter à 600.000 le nombre de spectateurs à la cérémonie d'ouverture a été officialisé depuis un certain temps, la question de comment restreindre l'accès à tous ceux qui souhaiteraient assister à l'événement n'a pas encore été tranchée. «Pour nous, il faut qu'il y ait une forme de billetterie gratuite qui permette de limiter les spectateurs à quelques centaines de milliers», a confirmé le ministre ce week-end.

«Il y a des problèmes de terrorisme potentiel, de mouvement de foule, d'ordre public, de délinquance qu'il faut pouvoir maîtriser», énumère le patron de la place Beauvau, qui assure qu'«on ne fait pas la même politique de sécurité pour 600.000 que pour 2 millions de personnes». Et de lancer : «nous pensons qu'il est déjà extraordinaire de prévoir 600.000 personnes».

Et c'est bien le risque selon lui si l'accès à l'événement n'est pas restreint. «Si nous ne mettons pas de règle et que nous laissons les gens totalement libres de venir sans prévenir, sans réserver, sans avoir de billetterie gratuite, effectivement on peut aller jusqu'à plusieurs millions de personnes», estime le ministre de l'Intérieur.

Une option finalisée d'ici à l'été prochain

Le représentant de l'Etat plaide donc, avec l'aval du gouvernement, pour ce système, qui permettrait de limiter l'accès aux quais hauts le long de la Seine aux seules personnes munies de billets. «C'est la meilleure proposition à notre sens», souligne Gérald Darmanin, qui prévoit de finaliser totalement cette option au plus tard «l'été prochain», en accord avec la municipalité parisienne et le comité d'organisation des JO (Cojo).

En outre, le ministre a prévu de mettre le paquet sur la sécurité durant toute la période des JO, mais plus particulièrement en marge de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet 2024. Comme il l'avait expliqué lors d'une audition à ce sujet devant le Sénat le 25 octobre dernier, «entre 12.000 et 45.000 forces de l'ordre» seront déployées tous les jours à cette occasion «avec un point d'orgue pour la cérémonie d'ouverture».

Au total, jusqu'à 700 patrouilles de policiers et de gendarmes pourront sillonner la capitale en même temps. De quoi «saturer l'espace public par les forces de l'ordre», promet Gérald Darmanin, qui souhaite que ces dernières soient «visibles à l'œil nu». «Il faut imaginer tous les scénarios», avait-il alors fait savoir, ironisant sur le fait qu'«on aimait bien la difficulté».