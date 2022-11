Paris : tout savoir sur les illuminations des Champs-Elysées inaugurées ce dimanche

Les illuminations de Noël des Champs-Elysées vont être inaugurées en grande pompe ce dimanche 20 novembre, dans une version plus sobre, sur fond d'économie et de sobriété énergétique.

Lancées ce dimanche pour les fêtes de fin d'année sous l'impulsion de l'acteur Tahar Rahim, parrain de l'événement, les illuminations des Champs-Elysées (8e) ont été intégralement repensées pour répondre au nouveau défi de la sobriété énergétique. L'entreprise française Blachère Illumination chargée de donner vie à ces illuminations a donc dû repenser le dispositif et imaginer un nouveau design.

Un nouveau design

C'est en effet une toute nouvelle scénographie, baptisée «Sobrillance», qui doit être présentée ce dimanche. «Après quatre années entourées d'un halo de rouge, mystérieux, magique et merveilleux», celle nouvelle création originale de Blachère Illumination sera «composée de millions de LED et de flash dorés», se réjouit le leader du marché.

Connaissez-vous Sobrillance ? Le nouveau design lumineux des Champs Elysées avec des millions de LED pour créer un évènement plus responsable mais toujours aussi beau ! En 2006, les Illuminations exigeaient 480.000Kwh contre 11.500Kwh aujourd'hui soit une diminution de 97%. pic.twitter.com/bx8tJW11HJ — Avenue des Champs-Élysées (@AvChampsElysees) November 19, 2022

«Il s'agit de guirlandes de micro-LED pilotables pour pouvoir ajuster les plages horaires, ce qui représente 100 watts de puissance électrique à peine par arbre et la consommation annuelle de deux personnes dans un appartement de 50 m2», avait notamment expliqué le co-directeur général de l'entreprise, Johan Hugues, lors de la présentation du dispositif à la presse le 27 octobre dernier.

Au total, pas moins de 400 arbres seront illuminés sur quatre kilomètres avec ces LED qui changeront de couleur, pour un budget estimé à environ un million d'euros.

Cette année, les illuminations des Champs-Elysées revêtiront «une dimension non seulement énergétique et économique, mais aussi psychologique et pédagogique», s'est également félicité Marc-Antoine Jamet, le président du comité des Champs-Elysées, pour qui «elles seront synonymes de sobriété et de solidarité», «seront admirables et durables, raisonnables et remarquables».

«Il y aura à la fois les étoiles de la Tour Eiffel, le doré du champagne et de la fête à Paris. C'est donc des illuminations qui seront économes, qui seront brillantes, qui seront joyeuses et qui seront universelles, données pour tout le monde, de la Concorde à l'Arc de Triomphe», avait ajouté celui qui est également secrétaire général du groupe de luxe LVMH.

Une cérémonie d'extinction à 23h45

Et grande nouveauté cette année : une cérémonie d'extinction sera organisée à 23h45, quelques heures à peine après la première pour marquer le coup de cette année largement contrainte par la sobriété énergétique. Avec Louane comme marraine, et en partenariat avec Sephora, cette nouvelle cérémonie se veut être «pédagogique, sobre et brève», mais «non moins importante» selon les organisateurs.

L'occasion de rappeler également que les illuminations seront bien plus sobres que les années précédentes, en s'éteignant dès 23h45, contre 2h du matin auparavant. Elles ne dureront d'ailleurs que 6 semaines, du 20 novembre 2022 au 2 janvier 2023, au lieu des 7 semaines.

Des mesures qui doivent permettre de réduire de 44 % la consommation d'énergie sur ces dispositifs lumineux par rapport à l'an passé. Alors que les illuminations exigeaient encore 480.000 KWH en 2006, elles ne consommeront plus que 11.500 KWH en 2022, se réjouit le comité des Champs-Elysées, qui rappelle qu'il s'agit d'«une diminution de 97 % en 16 ans».