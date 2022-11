Affaire Quatennens : le député LFI convoqué le 13 décembre prochain pour un «plaider-coupable»

Le député LFI Adrien Quatennens est convoqué le 13 décembre à Lille pour une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, dans le dossier concernant des violences envers son épouse.

Adrien Quatennens, député et figure de La France insoumise (LFI), a été convoqué par la justice le 13 décembre prochain, dans l'affaire de violences envers son épouse. Il s’agit d’une procédure de «plaider-coupable», a indiqué son avocate à l’AFP.

L’élu, qui s’était mis en retrait de la vie politique depuis la divulgation de l’affaire, va comparaître devant la procureure de la République, suivant cette procédure, a décrit l’avocate. «Les faits retenus à son encontre sont la gifle», a-t-elle précisé, ainsi que des SMS envoyés «après leur rupture».

Il avait reconnu publiquement les faits en septembre

Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou «plaider-coupable», «désigne un mode de jugement de certains délits qui consiste, au terme d’une procédure allégée, à proposer au prévenu une peine inférieure à celle encourue, en échange de la reconnaissance de sa culpabilité», indique le site vie-publique.fr. Adrien Quatennens va donc confirmer devant la justice l’acte de violence dont son épouse l’a accusé via une plainte.

Il avait déjà reconnu publiquement les faits dans un communiqué, le 18 septembre dernier. Il avait notamment admis avoir «donné une gifle» à sa femme, il y a «un an», «dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle», en affirmant avoir «profondément regretté ce geste».

Il s’était depuis mis en retrait de la vie politique, via un arrêt maladie. Il n’apparaissait donc plus à l’Assemblée nationale, avec ses collègues de LFI-Nupes. Cet arrêt maladie s’est néanmoins terminé il y a plus d’une semaine, laissant entrevoir la possibilité d’un retour, qui fait débat au sein de son camp.