Paris : Berlier, la première manufacture textile solidaire et circulaire, ouvre ses portes

En opposition à la «fast fashion» et à la consommation à outrance de l'industrie textile, la municipalité parisienne s'engage pour un meilleur réemploi des vêtements en fin de vie, et éviter ainsi qu'ils ne finissent à la poubelle. Dans cette optique, elle soutient la création de la Manufacture Berlier, la première manufacture textile parisienne solidaire et circulaire, qui ouvre ses portes rue Jean-Baptiste Berlier, dans le 13e.

C'est une première à Paris. Avec l'ouverture, dans le 13e arrondissement, de la Manufacture Berlier, une manufacture textile solidaire et circulaire, la capitale se dote d'un lieu unique pour proposer une alternative crédible à la «fast fashion». Et ce, dans le but de lutter contre «les vêtements en fin de vie trop souvent présents dans les poubelles d’ordures ménagères» ou «envoyés à l'étranger pour y être réemployés», explique dans un communiqué la municipalité parisienne, qui a investi plus de 2,5 millions d'euros dans ce projet.

Un grand plateau de 1.150 m2

Concrètement, cette manufacture se présente sous la forme d'un grand plateau situé au deuxième étage de l'immeuble Berlier, appartenant à la RIVP, l'un des bailleurs sociaux de la Ville de Paris. Là, sur 1.150 m2, seront installés des espaces de production, avec des machines à coudre et des ateliers, où travailleront jusqu'à 35 personnes dont 24 en insertion. Une partie du site pourrait accueillir du public extérieur dans le cadre de conférences et d'ateliers pratiques.

«Berlier, ça va être la mode à la fois circulaire et solidaire, où seront produits des vêtements écologiques avec des salariés en insertion», se félicite Florentin Letissier, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l'économie sociale et solidaire ce lundi 21 novembre, évoquant une «exemplarité à la fois écologique et sociale». Grâce à l'aide de la municipalité, la Manufacture Berlier va ainsi bénéficier d'un rabais de loyers pendant au moins 9 ans.

La manufacture Berlier est la première pierre de la filière circulaire parisienne du textile, dont le potentiel s’élève à



3 000 emplois



20 000 tonnes /an de déchets



Elle s’installera dans l’hôtel industriel Berlier de la @_RIVP_ avec le soutien de @Paris sur + de 1000 m2. — Florentin Letissier (@f_letissier) November 21, 2022

Pour l'élu écologiste, il s'agit de «consommer différemment et de sortir de la "fast fashion"», grâce à «une mode écologique mais aussi solidaire avec des salariés en insertion». L'occasion d'offrir un premier emploi à de nombreuses personnes, qui ont selon lui «du mal à trouver leur place sur le marché de l'emploi» parce qu'en «situation de handicap», «avec peu ou sans diplôme» ou «bénéficiaires de minima sociaux».

Cinq porteurs de projet déjà installés

Sur place, cinq porteurs de projets – Fashion Green Hub, Hawa, Espero, Trevo et Hole – sont en cours d'installation. Avec le premier cité, l'idée est d'installer une matériauthèque de textiles seconde main, afin de permettre aux créateurs de «toucher différents types de tissus de seconde main», explique l'adjoint d'Anne Hidalgo. Des «ateliers partagés», «un bureau d'étude spécialisé en éco-création et éco-conception», «un atelier de teinture végétale» ainsi qu'un «espace de résidence pour les jeunes créateurs» seront également installés.

Et pour les intéressés, «un espace de 150 m2 est toujours disponible», souligne Florentin Letissier, qui annonce qu'un appel à projets a été lancé. L'occasion de rejoindre une équipe de professionnels de l'économie sociale et solidaire dont l'ambition est de créer pas moins de 3.000 emplois en insertion, et d'éviter la production de 20.000 tonnes de déchets chaque année.