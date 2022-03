Paris : qu'est-ce que La Fabrique 230, inaugurée dans le 15e aujourd'hui ?

Petit à petit, les ressourceries font leur nid à Paris. Depuis quelques années, les adresses de magasins solidaires, qui vendent des produits neufs à prix cassés ou de seconde main se multiplient face à un engouement certain. C'est le cas de La Fabrique 230, inaugurée ce mardi 8 mars, dans le 15e arrondissement.

«Bienvenue à la première ressourcerie de l'Armée du Salut», peut-on lire sur les portes de cet espace de 350 m2, ouvert en novembre dernier sous le nom de La fabrique 230, au 77 rue Castagnary (15e).

Inaugurée ce mardi, cette ressourcerie est la toute première à s'installer dans le 15e arrondissement. «L'un des plus peuplés de la capitale», rappelle Florentin Letissier, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l'économie sociale et solidaire, mais qui souligne qu'il s'agit de la 19e structure du genre à Paris.

Là, les intéressés pourront trouver «un large spectre de produits», précise l'élu, avec du textile, mais aussi des livres, CD et DVD, ainsi que du mobilier, de la vaiselle, de la déco et des jouets pour enfants.

Au total depuis son ouverture, 4.468 kilos de vêtements, livres et autres biens ont été apportés sur le site par des particuliers. Une bonne chose pour Florentin Letissier qui espère pouvoir bientôt «compter en tonnes».

Accessible à tous, sans vérification de statut ou de ressource, La Fabrique 230 sera ouverte tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 11h à 18h, ainsi qu'un samedi sur deux, de 11h à 18h.

«Première brique d'un projet plus global»

Et c'est un projet «qui va encore se développer», assure l'adjoint écologiste, qui parle d'une «première brique d'un projet plus global», puisque cette ressourcerie sera bientôt couplée d'une «bricothèque», qui sera installée au 11 boulevard Lefebvre (15e) et inaugurée en septembre 2022.

Au total, la municipalité parisienne a investi 300.000 euros dans ces deux projets, notamment dans le cadre du Budget Participatif, et en partenariat avec le bailleur social Paris Habitat qui permet notamment «de proposer des loyers moins chers».

Dans le cadre de ce projet, elle co-finance également – avec l'Etat et la région – 8 postes en insertion, qui viendront s'ajouter à une équipe d'environ 7 personnes qui travailleront au quotidien à la ressourcerie.

Selon Florentin Letissier, «cela rentre vraiment dans notre stratégie» d'avoir «un maillage» de structures similaires sur «l'ensemble du territoire parisien». Et d'assurer : on souhaite vraiment continuer à déployer ce type de ressourceries».

En février déjà, une ressourcerie solidaire, baptisée Emmaüs Campus, avait ouvert ses portes dans le 13e arrondissement de Paris, à destination des étudiants précaires.

Installé à deux pas de l'université Paris-Diderot, elle propose de produits de seconde main mais aussi neufs, issus de filière de récupération. Parmi eux, une partie textile, avec des vêtements ainsi que des livres et de la papeterie.