Paris : qu'est-ce que le «fonds d’investissement dédié à l’économie sociale et solidaire» lancé par la Ville ?

La Ville de Paris, le Crédit Coopératif et Paris Initiative Entreprise ont lancé ce mardi 24 mai un «fonds d’investissement dédié au financement de l’économie sociale et solidaire».

C'est une première pour une collectivité locale. La Ville de Paris a lancé ce mardi 24 mai le tout premier fonds d'investissement parisien. A travers ce nouvel outil financier, elle entend «aider les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS)», «faire connaître» leur travail et «répondre ainsi à de vrais besoins de société», à savoir «la relocalisation de nos économies et de nos investissements», a ainsi souligné Florentin Letissier.

Depuis plus de 20 ans, la Ville travaille avec @pie_paris pour faire grandir l’#ESS à @Paris.



Aujourd’hui, nous présentons « Paris Fonds ESS », premier fonds d’investissement parisien dédié à l’économie sociale.



Premier coup de pouce

Mais pour l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire, «il ne suffit pas d’en parler, il faut aussi mettre des moyens derrière». Lui constate en effet «un trou dans la raquette», lorsque les entreprises de l'ESS ne sont pas «encore suffisamment grandes pour lever des fonds entre la phase expérimentale et la phase de développement».

Avec ce fonds d'investissement, «l'idée» est donc de faire office de «business angels», avec des «tickets inférieurs à 100.000 euros». Sortes de premières levées de fonds. «Cela a du sens parce qu'on a vu que le tissu économique de l'ESS était extrêmement dynamique. On a de quoi faire», souligne celui qui est élu dans le 14e arrondissement de Paris.

A ses côtés, Paris Initiative Entreprise sera chargé de gérer le fonds d'investissement via une société de gestion, dont la Ville de Paris et les différents investisseurs seront les garants. Car si la Ville de Paris «n'est pas décisionnaire», elle siègera «au conseil de surveillance, afin de vérifier que le fonds finance bien des acteurs engagés dans l'ESS», promet Florentin Letissier.

Les premiers investissements pour début 2023

Ce fonds – abondé à hauteur de 890.000 euros par la Ville de Paris et de 500.000 euros par le Crédit coopératif – se lance aujourd'hui, avec le premier objectif de se faire connaître puis le second d'atteindre les 10 millions d'euros avant la fin de l'année. «D'autres souscriptions sont déjà en discussion», nous assure-t-on, promettant les «premiers investissements pour début 2023».

A qui s'adresse le fonds ? A de «petits acteurs» qui sollicitent traditionnellement la Ville de Paris pour des subventions de 10.000 à 20.000 euros, qui profitent de crédits à taux zéro, mais qui souffrent d'un trop faible accompagnement. «Des structures trop petites pour avoir le soutien des capitaux de gros acteurs ou de gros fonds d'investissement», relève l'adjoint, dont «l'objectif est d'accompagner ce changement d'échelle».

Et prétendre devenir la «première brique qui doit aider ces acteurs à grandir», dont les projets liés à l'économie circulaire du recyclage, de la réparation ou encore du réemploi vont permettre de promouvoir l'ESS à Paris.

Ambition très concrète, selon Florentin Letissier : faire de Paris «la capitale de la mode et du textile durable», avec des produits «Made in Paris [...] très bien recyclés ou upcyclés» venant d'acteurs «qui ne multiplient pas les collections tous les deux mois vendus à des prix dérisoires». «Pour cela, on a besoin d'un outil financier», conclut-il.