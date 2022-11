Île-de-France : Gérald Darmanin veut doubler le nombre de policiers dans les transports en commun

Mettre le paquet dans les transports avant la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est l'ambition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a annoncé ce jeudi 24 novembre le doublement du nombre de policiers dans les transports français, mais surtout franciliens, lors d'un déplacement à la Gare de l'Est.

«Rassurer les Français» et être en mesure de «bien accueillir les étrangers» pour la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024 : voilà l'ambition portée par Gérald Darmanin, qui souhaite doubler le nombre de policiers et gendarmes dans les transports, et passer de 1.600 à 3.450 le nombre de policiers dans les transports en commun franciliens. Soit «plus que doubler» les effectifs en Ile-de-France, s'est-il réjoui, dont 200 policiers dédiés à la lutte contre les incivilités rien qu'à Paris.

«Un effort sans précédent»

En visite à la Gare de l'Est ce jeudi, aux côtés du ministre des Transports Clément Beaune et du préfet de police de Paris Laurent Nuñez, Gérald Darmanin s'est félicité de la baisse de 25 % des faits de délinquance à Paris et dans sa banlieue depuis un an. Résultat selon lui de la politique menée ces derniers mois en faveur de l'augmentation de la présence policière sur le terrain.

Autre sujet important selon le ministre des Transports Clément Beaune : celui des violences faites aux femmes, «à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre». A ce sujet, le ministre assure que les effectifs de sécurité ont augmenté de «15 % rien qu'à la RATP». De quoi créer une «réalité de sécurité plus forte».

En parallèle, Gérald Darmanin a annoncé la création de 77 nouvelles unités dédiées à la sécurisation des transports, avec près de «1.900 nouveaux policiers et gendarmes [...] déployés dès leur sortie d'école». Car si aujourd'hui, «seules les villes de Paris, Lille, Lyon et Marseille» en sont dotées, d'autres seront déployées à Bordeaux, Rennes, Orléans, Rouen, Strasbourg, Dijon, Nantes et Toulouse.

Retrouvez la carte des 77 unités de police et de gendarmerie créées partout en France. En tout, près de 2000 policiers et gendarmes supplémentaires pour la sécurité des transports. pic.twitter.com/PmMf57RfG2 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 24, 2022

Trois grandes nouveautés

Pour la patron de la place Beauvau, il y a trois grandes nouveautés. La première avec l'augmentation du nombre de patrouilles dans les transports en commun franciliens, qui passent de 100 aujourd'hui à 150 à Paris et dans sa banlieue. La deuxième avec un meilleur accueil des victimes dans les gares, qui pourront directement déposer plainte sur place. Et la troisième, avec le développement d'outils numériques pour signaler les faits.

En effet, le gouvernement a également développé une application numérique gratuite et anonyme, disponible sous le nom de MaSécurité. Un moyen rapide d'entrer en contact de jour comme de nuit avec les forces de l'ordre, qui répondent en direct sur un chat bot, explique le ministre qui qualifie l'application de «nouveau 17».

Au total, ce sont donc 15 milliards d'euros supplémentaires alloués à la sécurité dans les transports, a souligné le ministre de l'Intérieur, qui explique que cela a été rendu possible grâce au vote de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi).

Et si beaucoup de choses seront mises en œuvre en vue de la tenue d’événements internationaux sur le sol français, Gérald Darmanin veut croire que cela permettra d'«accélérer la baisse de la délinquance et de la violence en France». Ce sera «l'héritage des JO» : «tous ces policiers qui seront désormais déployés dans les aéroports, dans les gares et dans les transports en commun».