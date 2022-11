Armes à feu : le ministère de l’Intérieur organise dès ce vendredi une collecte dans tout le pays

Du 25 novembre au 2 décembre, le ministère de l’Intérieur organise une grande collecte d’armes à feu dans tout le territoire, pour que les particuliers puissent se débarrasser des celles en leur possession ou bien les enregistrer en toute légalité.

Vous avez retrouvé une vieille arme dans votre grenier, ou en avez reçu une en héritage ? Le ministère de l’Intérieur organise une grande collecte d’armes pour vous en débarrasser, ou bien pour régulariser votre situation, entre ce vendredi 25 novembre et le 2 décembre, et ce sans poursuites judiciaires.

En effet, quelle que soit la manière dont un particulier a acquis une arme (don, héritage, achat etc.), celle-ci doit être déclarée, en l’enregistrant dans le système d’information sur les armes (SIA), et respecter certaines conditions de sécurité. «L’exception d’absence de poursuites administratives ou judiciaires pour détention ou transport illégal d’arme est uniquement valable pendant les huit jours de l’opération spéciale», indique le ministère.

Pendant toute la semaine, des agents de l'État viendront en aide aux particuliers pour leurs démarches d'enregistrement ou d'abandon d'une arme, de 9h à 17h, dans les sites de collecte implantés partout sur le territoire. Les adresses pour chaque département sont par ailleurs disponibles sur le site du ministère.

@Interieur_Gouv organise une opération d’abandon simplifié d’armes à l’État.





Vous souhaitez les conserver ? Venez les déclarer.



Vous ne savez pas quoi en faire ? On les récupère.





Du 25 novembre au 2 décembre, des sites de collecte seront ouverts dans votre département — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) November 24, 2022

Les particuliers pourront enregistrer uniquement leurs armes à feu, sur présentation d’une photographie de bonne qualité et si possible de son numéro de série. Pour les abandons, les autorités récupèrent les armes à feu, les armes blanches, les armes de poing et également les petites munitions (inférieures à 20 mm).

Les armes de guerre, obus, grenades et autres munitions supérieures à 20 mm ne seront pas acceptées lors de cette collecte, mais peuvent être récupérées en contactant la préfecture de son lieu de résidence.