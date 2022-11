Banques alimentaires : la collecte nationale se tient dès ce vendredi et jusqu'à dimanche

Les Banques alimentaires organisent à compter de ce vendredi 25 novembre et jusqu'à dimanche leur traditionnelle collecte nationale de denrées alimentaires à travers la France. Dans ce contexte de crise économique, les dons pourraient être revus à la baisse.

Un exemple de bonne action à faire ce week-end. Les Banques alimentaires organisent de vendredi à dimanche leur traditionnelle collecte de denrées alimentaires dans l’ensemble de l’Hexagone. Au total, plus de 130.000 bénévoles seront mobilisés dans plus de 9.000 points de vente en France pour cette opération.

À quoi sert votre don ?



À récolter + de 20 millions de repas pour aider 2,2 millions de personnes en précarité alimentaire.



C'est aussi des kits d'#hygiène, des packs #étudiants et des produits pour bébé afin de venir en aide aux personnes dans le besoin.#JeFaisMaBA pic.twitter.com/g6JV5e2hY0 — Banques Alimentaires (@BanquesAlim) November 25, 2022

Avec l’inflation touchant la France, les bénéficiaires augmentent partout sur le territoire. «L'enjeu est important car il faut qu'on trouve de quoi alimenter les 2,2 millions de personnes qui ont recours aux Banques alimentaires depuis des années, auxquelles se sont ajoutés 200.000 personnes en plus lors du premier semestre 2022, soit une augmentation de 9 %», analyse Claude Baland, le président du réseau des Banques alimentaires, dans les colonnes du JDD.

Chaque année, la collecte sur le territoire français permet de récolter près de 11.500 tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de près de 23 millions de repas. En trois jours, ce sont près de 10 % des réserves du réseau qui sont amassées.

une collecte en ligne également disponible

La situation économique du pays laisse craindre aux organisateurs un recul des dons en 2022. «Nous appréhendons une baisse des dons sur ce week-end à cause de la forte inflation alimentaire et l'annonce d'une récession économique. Cela rend naturellement les Français plus prudents et nous envisageons qu'ils aient tendance à garder plus pour eux et à moins donner aux autres», alerte Claude Baland.

Face au développement des commandes en ligne, qui a mis à mal l’initiative lancée dans les grandes surfaces, les Banques alimentaires ont trouvé une parade. Une collecte en ligne est disponible jusqu’à mi-décembre sur le site monpaniersolidaire.org. Cette dernière leur permet «de collecter environ 300.000 repas» selon le président du réseau des Banques alimentaires.

Selon l’INSEE, entre deux et quatre millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire en France en 2021.