Les Républicains : les candidats à la présidence du parti passent leur grand oral à l'occasion d'un Conseil national

Les Républicains réunissent leur Conseil national ce samedi, pour auditionner les trois candidats à la présidence du parti.

A une semaine du premier tour de l’élection de leur nouveau président, Les Républicains se réunissent ce samedi 26 novembre au matin en Conseil national. Les trois candidats en lice, Bruno Retailleau, Eric Ciotti et Aurélien Pradié, vont ainsi se succéder devant les responsables du parti et les délégués départementaux, afin d’être auditionnés.

Un rendez-vous important pour les trois hommes, car les passages seront retransmis en direct sur internet. La dernière ligne droite avant le vote de samedi prochain (le premier tour dure jusqu’à dimanche et se fait numériquement, le second se déroulera les 10 et 11 décembre), afin de séduire les militants n’ayant pas encore fait leur choix.

Qui pour contrer Eric Ciotti ?

Désigné comme favori, Eric Ciotti pourrait-il être mis à mal par l’affaire de cumul d’emploi touchant son ex-femme entre 2007 et 2016 ? Le député des Alpes-Maritimes s’est dit «bassement attaqué» en pleine campagne, en assurant que tout avait été fait dans le «strict respect des lois et des réglementations».

Celui qui a d’ores-et-déjà fait savoir qu’il soutiendrait probablement Laurent Wauquiez pour la présidentielle de 2027 continue de porter la volonté d’une droite décomplexée, afin que le parti redevienne une place forte entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il compte ainsi se montrer strict sur des thèmes comme l’immigration, la laïcité ou l’emploi, et a également avancé l’idée de supprimer les droits de succession.

Son concurrent le plus sérieux semble être Bruno Retailleau, chef de file des LR au Sénat, que le parti domine. Lui aussi sur une ligne plutôt dure, avec «plus de sécurité, moins d’impôts et d’immigration», il se détache d’Eric Ciotti par sa volonté affichée de «tout changer» au sein de LR. «La marque "Les Républicains" est morte», a-t-il notamment affirmé. Il s’est aussi montré très critique envers Nicolas Sarkozy, qui a émis l’idée d’un rapprochement des Républicains avec le camp Macron.

Le troisième homme de cette campagne interne est l’outsider Aurélien Pradié. Actuellement numéro 3 du parti, le député du Lot représente l’arrivée d’une nouvelle génération chez Les Républicains. Face aux deux poids lourds qu’il affronte, il a cherché à se démarquer en prononçant des idées fortes ces derniers temps, comme l’interdiction du port du voile dans tout l’espace public ou le retour de l’uniforme à l’école. Il est aussi particulièrement présent sur les questions des violences intrafamiliales et du handicap.

Ce samedi, les trois adversaires, qui ont pris soin de s’épargner lors de cette mini-campagne, devront fournir un dernier effort pour se démarquer lors de ce conseil national qui leur est dédié.