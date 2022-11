Éric Ciotti : le député se défend des accusations de cumul d'emplois de son ex-épouse

Après les révélations du Canard enchaîné, qui accuse l’ex-épouse d’Eric Ciotti, Caroline Magne, d'avoir cumulé jusqu’à trois emplois simultanément entre 2007 et 2016, le député des Alpes-Maritimes se défend de tout abus et s’estime «bassement attaqué» en pleine campagne pour la présidence des Républicains.

Eric Ciotti contre-attaque. Après les informations du Canard enchaîné, qui affirme que l’ex-épouse du député aurait cumulé jusqu'à trois emplois en même temps entre 2007 et 2016, en travaillant notamment comme assistante parlementaire de son ex-mari, auprès du maire Nice Christian Estrosi, et en tant que collaboratrice de cabinet au département des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti réplique en assurant être dans le «strict respect des lois et des règlementations».

Trois emplois cumulés

Selon le Canard enchaîné, Caroline Magne a débuté sa carrière «politique» en 2006 au sein du conseil départemental des Alpes-Maritimes. En juin 2007, Eric Ciotti est élu député à l’Assemblée nationale, elle est alors embauchée comme assistante parlementaire de son ex-mari. C’est le premier cumul d’emplois dont fait état le Canard au sujet de Caroline Magne.

Fin 2008, elle rejoint l’équipe du maire de Nice, Christian Estrosi, en devenant son attachée de presse, et elle verra ses fonctions s’étendre en 2009 en intégrant l’équipe de «pilotage de la communauté urbaine», rapporte le Canard.

Par ailleurs, le Canard enchaîné évoque également un poste au diocèse de Nice entre janvier 2012 et août 2014 et ajoute qu’elle devient par la suite, dès le 1er septembre 2014, directrice générale des services de la mairie de Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes).

Eric Ciotti a fait travailler la mère de ses enfants dans des conditions penelopesques : elle a occupé jusqu’à trois emplois en même temps…#Ciotti #LR #AlpesMaritimes





A 22 heures, ce soir sur https://t.co/Tpwe6OCaMI et demain dans les kiosques — Le Canard enchaîné (@canardenchaine) November 15, 2022

plusieurs activités à temps partiel

Face à ces accusations, Eric Ciotti s’estime «bassement attaqué» alors qu’il se trouve en pleine campagne pour la présidence du parti Les Républicains. Dans un communiqué publié mardi soir, le député se défend de tout abus et détaille la chronologie des activités de son ex-épouse. Il précise notamment que Caroline Magne aurait «occupé successivement des fonctions de collaboratrice de cabinet au département des Alpes-Maritimes jusqu’en mars 2008, puis à la ville de Nice de mars 2008 à 2012».

Toujours d'après Éric Ciotti, elle aurait parallèlement travaillé comme collaboratrice parlementaire dans sa circonscription, notamment pour «des missions de communication, de relations presse, et d’organisation d’événements» à temps partiel et pour une durée de 5h25 par semaine.

Concernant son passage à la mairie de Colle-sur-Loup, Eric Ciotti évoque un «travail hebdomadaire qui n’a jamais dépassé 9 heures par semaine» et affirme que son cumul total d’activité n’a «jamais dépassé 44 heures par semaine». Le député précise que Caroline Magne n’aurait donc exercé que «deux emplois simultanément et à temps partiel».

«Sur le fond, je précise que j’ai employé madame Caroline Magne comme collaboratrice parlementaire à temps partiel dans le strict respect des lois et règlements à partir de mon élection à l’Assemblée nationale en juin 2007», conclut Eric Ciotti dans son communiqué.