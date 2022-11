JO 2024 : les mascottes fabriquées en France seront plus chères et coûteront jusqu'à 150 euros

Face à la polémique «Made in China», l'entreprise française Doudou et Compagnie – chargée de confectionner les mascottes officielles de la France vendues sous forme de peluches pour les JO de Paris 2024 – a annoncé être prête à augmenter ses capacités de production en France.

«On s'est engagés, devant la pression et aussi le très fort engouement pour la mascotte, à fabriquer plus de 1.000 mascottes par jour en France», a ainsi fait savoir Alain Joly, le président de Doudou et Compagnie ce mardi, alors qu'il recevait des membres du Comité d'organisation des Jeux Olympiques (Cojo) présidé par Tony Estanguet venu découvrir les mascottes officielles de l'événement, baptisées les «Phryges», en format peluche.

Concrètement, cela revient à passer de 15 % à 50 % la part des peluches produites par l'entreprise en France, soit quelque 400.000 au total. «C'est un vrai challenge qu'on est prêt à relever», s'est-il exprimé, expliquant devoir «certainement produire un peu moins pour les gammes traditionnelles» du groupe, pour suivre la cadence.

LES PELUCHES FRANÇAISES PASSENT DE 15 À 50 %

Des peluches «premium», plus douces et dotées d'une mémoire de forme que leurs congénères chinoises n'auront pas, qui ont commencé à être assemblées à La Guerche-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine (Bretagne). Pour autant, 20 % des mascottes proviendront d'Asie, notamment les pièces en plastiques et la fausse fourrure, mais elles seront entièrement réalisées à la main en France.

Elles seront d'ailleurs vendues plus cher que leurs homologues chinoises, à 39,90 euros pour le modèle classique français contre 26,90 euros pour le modèle classique chinois. Dix euros d'écart pour ce modèle mais qui devrait être un plus élevé pour le plus gros modèle, déjà vendu près de 150 euros.

Et pour rester attractif, toute la chaîne économique a consenti à faire un effort : depuis Doudou et Compagnie qui a diminué son prix de 10 % en passant par les distributeurs qui ont baissé leurs marges. Le coût de revient d'une peluche produite en Asie est cinq à six fois moindre que celui d'une peluche «Made in France», a rappelé Alain Joly.

Si certains modèles sont d'ores et déjà disponibles sur le marché en France, dans la boutique officielle de Paris 2024 ouverte aux Halles à Paris ou encore chez certains revendeurs officiels, il s'agit bien des modèles chinois, puisque les modèles français ne seront commercialisés qu'à partir du mois de janvier.