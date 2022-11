JO 2024 : tout savoir sur la billetterie officielle dont la première phase s'ouvrira le 1er décembre

L'événement devient de plus en plus concret. La première phase de billetterie pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 va s'ouvrir dès le 1er décembre prochain, a annoncé le Comité d'organisation des Jeux Olympiques (Cojo) ce lundi 28 novembre.

J-606 avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. «Dès le jeudi 1er décembre prochain, la billetterie officielle, avec 3 millions de billets mis en vente dans tous les sports sauf le surf [qui ne nécessitera pas de billet, ndr]», sera ouverte, a annoncé Tony Estanguet, le président du Cojo ce lundi, expliquant que «80 % des sessions seront disponibles dès cette première phase de billetterie et ce, jusqu'au 15 février».

La billetterie des Jeux Olympiques de #Paris2024 ouvre bientôt !





Tu veux assister au plus grand événement au monde ?



L'inscription au tirage au sort commence jeudi 1er décembre et dure 2 mois





Toutes les infos : https://t.co/69KhSVN6zg #roadtoparis2024 pic.twitter.com/AX0hpLFYrL — Paris 2024 (@Paris2024) November 28, 2022

Des packs sur mesure

Concrètement, dès le 1er décembre, il faudra d'abord s'inscrire sur le site officiel tickets.paris2024.org. «Une phase très importante», selon Etienne Thobois, le directeur général de Paris 2024, qui détaille «les 4 grandes étapes à suivre» : «d'abord, on s'inscrit au tirage au sort, avec deux mois pour s'inscrire du 1er décembre au 31 janvier, ensuite à partir du 13 février, regardez bien vos mails qui vous donneront un créneau d'achat de 48h, compris entre le 15 février et le 15 mars».

Les deux dernières étapes se passent une fois que les intéressés ont obtenu un créneau. Et d'expliquer : «vous rentrez sur la plate-forme, et vous composez vous-mêmes vos packs [packs de 3 sessions sur mesure, ndlr]. Pendant 48h, vous pouvez vous connecter autant de fois que vous voulez, avec un temps limite pour faire votre panier. Dès que vous avez sélectionné un pack, vous pouvez faire l'acte d'achat et y revenir si besoin, dans la limite de 30 billets par personne». Soit «48 millions de possibilités lorsqu'on additionne les différentes options», avance Etienne Thobois.

Une «expérience plus fluide» promise grâce à ces créneaux d'achat, qui devraient selon les organisateurs éviter «l'attente et la saturation» du site. «Vous pourrez ainsi vous constituer votre programme idéal», se réjouit Tony Estanguet, qui évoque un «choix incroyable» avec «tous les sports représentés» et une «diversité des épreuves et des disciplines».

une seule et unique plate-forme

Attention néanmoins à bien vérifier le site sur lequel il faut se connecter puisqu'il n'y aura qu'une seule et unique plate-forme accessible à tous pour acheter les billets : tickets.paris2024.org. «La même pour tous, sans intermédiaire, une plate-forme 100 % numérique avec des billets qui seront uniquement digitaux», explique le président du Cojo, qui annonce que «plus de 13 millions seront mis en vente dont 10 millions uniquement pour les parties olympiques».

Par ailleurs, une deuxième phase d'achat sera ouverte au printemps 2023 pour les personnes qui ne souhaiteraient prendre qu'un seul billet. Les billets à l'unité seront en effet vendus courant mai 2023, également accessibles via un tirage au sort.

Côté prix, «50 % des billets seront disponibles à 50 euros ou moins», assurent les organisateurs, qui souhaitent «faire en sorte que tous les Français puissent accéder à ce moment inoubliable, puissent accéder à la magie des JO». «C'est important d'avoir une tarification accessible», poursuit Tony Estanguet, qui rappelle que les billets seront accessibles dès 24 euros.

En outre, jusqu'à 1 million de billets seront pris en charge par certains acteurs publics qui les offriront «aux jeunes et moins jeunes». «Une chaîne de solidarité», selon Tony Estanguet, qui annonce également qu'un «système de don» sera mis en place sur le site «au moment de l'achat». «Le grand public aura aussi la possibilité de contribuer à un don», a-t-il assuré.

Et de témoigner : «c'est normal que les gens se projettent, vivre les Jeux en vrai, c'est quelque chose. Tous ceux qui l'ont vécu s'en souviennent». «On a hâte de retrouver cette ambiance magique, 100 ans après les derniers Jeux en France, de voir tout un pays rassemblé pour vivre un grand moment de sport et d'émotion», s'est ainsi exprimé le président du Cojo.