Prix du carburant : les contours de la prochaine aide dévoilés

Un dispositif ciblé pour les travailleurs. Invité sur RTL ce jeudi matin, le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal a détaillé les aides apportées aux Français pour surmonter la hausse des prix du carburant après la fin du dispositif de l’Etat au 1er janvier 2023.

Nouvelle indemnité #carburant : "Nous faisons le choix de cibler les français qui travaillent et qui sont obligés de prendre leur voiture"@GabrielAttal, ministre délégué aux Comptes publics, invité de @amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/CE5lfQTrdV — RTL France (@RTLFrance) December 1, 2022

Le prochain dispositif gouvernemental ciblera une catégorie précise de la population française. «La ristourne sur les prix à la pompe s'arrête à la fin de l'année. Donc dans les prochains jours on annoncera les contours de l'indemnité carburants travailleurs. On fait le choix de cibler notre aide sur l'essence sur les Français qui travaillent», a indiqué l’ancien porte-parole de La République en Marche.

Cette aide sera progressive suivant le nombre de kilomètres à effectuer entre le domicile d’un salarié et son lieu de travail. «Le premier critère c'est de travailler, le deuxième critère c'est d'avoir un véhicule et sur le nombre de kilomètres, je souhaite que dès lors qu'on travaille et qu'on doit utiliser sa voiture, on puisse bénéficier d'une aide. Ensuite, il peut y avoir des bonifications si on fait beaucoup de kilomètres pour aller travailler», a précisé Gabriel Attal.

Le ministre a justifié cet ajustement du dispositif pour l’an prochain par des raisons économiques. «La ristourne carburants a couté 8 milliards d'euros en 2022, c’est l’équivalent du budget du ministère de la Justice. On doit cibler davantage nos aides. J'assume de le dire, il faut cibler sur les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin et qui font tourner notre économie», a détaillé l’homme politique de 33 ans.