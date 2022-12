Attentat du Bataclan : la sœur d'un terroriste jugée à Paris pour avoir aidé deux mineures à partir en Syrie

La soeur d'un des aissaillants de l'attaque terroriste du Bataclan, survenue le 13 novembre 2015, est jugée depuis ce vendredi, au Tribunal correctionnel de Paris pour avoir aidé deux mineurs à partir en Syrie.

Ce vendredi la soeur de Samy Amimour, terroriste faisant partie du commando de l'attentat du Bataclan à Paris, le 13 novembre 2015 est jugée à Paris. Elle est accusée d'avoir facilité l'arrivée de deux mineurs en Syrie. Maya Amimour comparaît libre sous contrôle judiciaire pour participation à une association de malfaiteurs terroriste et soustraction de mineure. Elle avait été interpellée et mise en examen en mars 2015.

Son frère, parti en Syrie en septembre 2013, lui avait demandé, à l'été 2014, d'aider une mineure à le rejoindre sur place. Elle avait alors payé un billet d'avion pour la Turquie à une adolescente de 16 ans. Le départ, prévu en août 2014, avait été empêché par la police.

Quelques mois plus tard, en octobre, l'accusée de 29 ans avait aidé Samy Amimour à organiser un second départ d'une parisienne radicalisée âgée de 17 ans. Après réception d'un mandat de 500 euros et l'achat d'un billet d'avion, elle avait envoyé la jeune fille en Syrie, qui avait épousé le terroriste, abattu au Bataclan.

entendue comme temoin au proces des attentats de Paris

En décembre 2021, lors du procès des attentats de Paris, Maya Amimour avait assuré ignorer «ce qu'il se passait». «Six ans après, je lui en veux toujours. Je suis encore honteuse d'avoir le nom» avait-elle dit à la barre.

Elle avait expliqué vouloir se rapprocher de son frère, alors que celui-ci s'était intéressé à elle une fois en Syrie.

En juillet dernier, la veuve de Samy Amimour faisait partie d'un groupe de seize femmes rapatriées de Syrie en France, toutes mises en examen et placées en détention provisoire.