Autoroutes : les péages vont augmenter de 4,75 % en moyenne au 1er février 2023

Les principaux axes autoroutiers s’apprêtent à augmenter leurs prix au niveau des péages. Cette hausse, en moyenne de 4,75 %, pourrait aller jusqu’à 5,07 % et doit s’appliquer dès le mois de février 2023.

Une mauvaise nouvelle pour les routiers et automobilistes. Déjà fortement impactés par la hausse des prix du carburant, ils vont devoir faire face à l’augmentation de celui du péage. En effet, une hausse de 4,75 % en moyenne est prévue à partir du 1er février 2023, a annoncé Clément Beaune.

Le ministre des Transports, avait plusieurs fois évoqué des «augmentations raisonnables». Un temps estimées à 7 ou 8 %, les hausses ont finalement été réajustées «entre 4,5 % et 5,07 % selon les axes.

Nous sommes largement en-dessous de l’inflation de référence, de 6,33 %» a expliqué une source proche des concessionnaires au Parisien.

Par ailleurs, cette hausse s’accompagnera d’une augmentation de 30 à 40 % de la ristourne pour les automobilistes faisant plus de dix allers-retours par mois sur le même trajet, ainsi que d’une réduction de 5 % pendant un an pour les voitures électriques sur les réseaux Sanef (société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France) et APRR (autoroutes Paris-Rhin-Rhône).