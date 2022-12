Coupures d'électricité: Emmanuel Macron condamne «les scénarios de la peur»

Emmanuel Macron a rejeté mardi, les «scénarios de la peur» concernant les risques de coupures d’électricité cet hiver. Le président de la République assure que la France allait «tenir», si chacun fait «son travail» en baissant sa consommation.

Le pays sera-t-il confronté à des coupures d’électricité cet hiver ? Le président de la République Emmanuel Macron a fustigé ce mardi, les «scénarios de la peur» face aux risques de coupures de courant dans les prochains mois, affirmant que si chacun «faisait son travail», la France tiendrait toute la saison.

«Stop à tout ça ! Nous sommes un grand pays, nous avons un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre (en Ukraine, ndlr). Et je demande à chacun de faire son travail», a déclaré le président en arrivant à un sommet européen à Tirana, en Albanie.

«Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les centrales, le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification, le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété», a-t-il ajouté.

Un débat «stupide»

«Les scénarios de la peur, pas pour moi ! On reste tous unis et on avance», a conclu Emmanuel Macron, qui a également jugé «stupide» le «débat» qu'il avait «entendu ces dernières heures». Pour lui, «le rôle des autorités et des entreprises publiques, ce n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur».

Samedi, Emmanuel Macron avait déjà appelé les Français à ne «pas paniquer» face aux risques de coupures d'électricité, jugeant même qu'elles pourraient être évitées si la consommation était baissée de 10 %. Le gouvernement a également transmis, le 30 novembre, un document aux préfets afin qu’ils s’organisent pour préparer «des coupures d’électricités ciblées et programmées», dans l’optique d’une anticipation de «tous les scénarios».

Si le gouvernement se veut rassurant, c’est la «météo de l'électricité» EcoWatt gérée par RTE qui émettra trois jours en avance un signal rouge pour alerter sur le risque de coupures ciblées et temporaires, pour que chacun mette en œuvre des mesures permettant de les éviter.

Ce scénario, jugé comme étant le «pire» qui pourrait arriver, ne se déroulera que si la consommation ne baisse pas après l'émission du signal rouge, provoquant alors des coupures tournantes de deux heures organisées sur des portions de départements qui seraient «inévitables», selon RTE.