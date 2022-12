Coupures de courant : ce qu'il faudra faire des aliments stockés au congélateur et au frigo

Des coupures de courant sont possibles cet hiver. Dans un tel cas, voici ce qu’il faudra faire pour les aliments présents dans le frigo et le congélateur.

Les coupures de courant que la France pourrait subir cet hiver auront-elles une conséquence sur les aliments stockés dans les réfrigérateurs et les congélateurs ? Si un pareil scénario devait se produire, des bons réflexes sont à adopter pour éviter tout risque.

Avant la coupure, diminuer la température

Les autorités ont assuré que les Français auront la possibilité de savoir s’ils sont concernés par une coupure la veille pour le lendemain. Ainsi, pour les personnes dont les appareils seront momentanément rendus inopérants, il est conseillé de diminuer la température du réfrigérateur, sans toutefois faire geler les aliments. Le but est d’avoir un compartiment suffisamment froid pour qu’il le reste un maximum lorsqu’il ne sera plus alimenté en électricité. Des blocs réfrigérants, habituellement utilisés dans les glacières, peuvent aussi être utilisés dans ce but. Il est également conseillé de mettre les produits les plus à risque en bas, où il fait le plus froid.

Chose particulièrement importante, il faut éviter d’ouvrir les deux appareils, afin de ne pas faire entrer de chaleur dans les compartiments.

Un délai de 4 à 6h de froid sans électricité

La bonne nouvelle est qu’un frigo est capable de rester frais quatre à six heures même sans électricité. Concernant le congélateur, il peut continuer à givrer entre 24h et 48h après son arrêt, s’il est bien fermé. Or, les coupures de courant ne dépasseront pas deux heures consécutives pour un même secteur, ont indiqué les autorités. Le risque devrait donc être faible de perdre des aliments. A savoir également que, pour les deux appareils, le temps maximal pour garder leur fraîcheur est calculé lorsqu’ils sont pleins.

Au retour de l’électricité, bien inspecter ses aliments

Une fois que l’électricité est revenue, mieux vaut laisser les appareils se remettre en route sans intervenir, pour qu’ils «refabriquent» du froid, en les gardant fermés. Puis, il sera temps de remettre la température du frigo comme elle se trouvait avant l’anticipation de la coupure. Surtout, une inspection des aliments sera nécessaire, même si, comme dit plus haut, une coupure de deux heures n’est pas censée être dangereuse.

Les produits les plus sensibles sont ceux déjà entamés, mais aussi la viande, le poisson, les produits laitiers (sauf le fromage à pâte cuite et les yaourts non entamés), les œufs ou les plats cuisinés. En cas de doute sur leur comestibilité, le plus raisonnable est de les jeter.

Dans le congélateur, les produits partiellement décongelés mais dont l’emballage est toujours givré et le centre de l’aliment toujours dur peuvent être recongelés. Ceux dont la température est inférieure à 4°C peuvent être consommés à condition qu’ils soient cuits rapidement. Là aussi, en cas de doute, mieux vaut jeter.

Des bactéries parfois très dangereuses

Pour rappel, en cas de mauvaise conservation d’aliments, les risques sont de voir s’y développer des bactéries comme la Listeria, E.coli ou encore la Salmonelle. Les conséquences vont de symptômes comme des vomissements, diarrhées ou maux d’estomac et de tête, à des situations plus graves, comme la mort, notamment pour des personnes plus fragiles (nourrissons, personnes âgées).

Par ailleurs, les marques d’électroménager expliquent qu’il est conseillé de nettoyer son réfrigérateur et son congélateur après une coupure, au moment de le remplir à nouveau. Le but est d’éliminer les bactéries ayant pu s’installer.