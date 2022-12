Covid-19 : les ministres masqués à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement

Alors que le ministre de la Santé, François Braun, a récemment appelé les Français à porter le masque dans les transports, tous les ministres ont montré l’exemple, ce mercredi, à l’Assemblée nationale pour les questions au gouvernement, alors qu'une 9e vague de Covid-19 frappe le pays.

Les ministres montrent l’exemple. Ce mercredi 6 décembre, tous les ministres ont porté le masque dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, à l’occasion de la séance hebdomadaire des questions au gouvernement. Cette décision intervient alors que la France fait face à une 9e vague de Covid-19.

On l’avait presque oublié, mais le masque est bel et bien de retour. Si Elisabeth Borne, à l’image des autres représentants de l’exécutif, a retiré son masque au moment de prendre la parole et de répondre aux questions des députés, la Première ministre l’a immédiatement remis une fois assise aux côtés de ses collègues.

Responsabilité collective

Ce retour du masque à l’Assemblée nationale coïncide avec la 9e vague de Covid-19 à laquelle fait face la France depuis quelques jours. Si le gouvernement n’envisage pas de mettre en place des mesures collectives pour le moment, le ministre de la Santé a appelé à une «responsabilité collective» et a recommandé le port du masque dans certains lieux comme les transports en commun.

De son côté, François Braun l’a assuré, son «bras ne tremblera pas» si les chiffres continuent d’augmenter et s’il faut décider d’une nouvelle obligation.