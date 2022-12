Stationnement payant des deux-roues motorisés à Paris : plus de 200.000 amendes déjà dressées

Plus de 200.000 amendes ont déjà été dressées aux propriétaires de deux-roues motorisés qui ne se seraient pas acquittés de leur stationnement, depuis que celui-ci est devenu payant le 1er septembre dernier à Paris. «Une mesure efficace» selon les élus qui la défendent.

C'est un premier bilan depuis la mise en place de la mesure. Depuis le 1er septembre, le stationnement des deux-roues motorisés est devenu payant à Paris, où plus de 200.000 amendes ont été dressées, selon une information du Parisien, et ce, alors que plus de 31.000 cartes de stationnement pour deux-roues ont été délivrées par les services de la Ville. Parmi elles, la moitié des cartes ont été délivrées à des résidents, propriétaires de deux-roues thermiques.

«L'efficacité» de la mesure déjà constatée

«Une mesure efficace», selon Florent Giry, l'adjoint au maire de Paris Centre chargé des mobilités, qui estime que «chacun peut déjà constater la réduction du nombre de scooters garés sur les trottoirs et la disparition des ventouses» qui étaient «présentes parfois plusieurs mois au même endroit». Le moyen selon lui de libérer de la place «pour le stationnement licite» sur les plus de 1.660 places de deux-roues que compte Paris Centre, qui comprend les quatre premiers arrondissements de la capitale.

Car justement, c'est bien la bataille contre le stationnement illicite qui est désormais menée par la municipalité parisienne, qui entend multiplier les actions pour dégager les trottoirs et autres emplacements où il n'est normalement pas possible de se garer au profit des piétons. En cas d'infraction, la police municipale peut dresser une amende comprise entre 35 euros (pour non-paiement du stationnement) et 135 euros (en cas de stationnement gênant).

#LeChiffreDuJour



En cas d'infraction, vous risquez une amende forfaitaire comprise entre 35€ et 135€. De plus, votre véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière si vous êtes absent ou si vous refusez de le bouger #PMdeParis #Stationnement pic.twitter.com/fd7uRiqHlW — Police Municipale de Paris (@PMdeParis) December 2, 2022

Depuis septembre, environ 5.000 deux-roues motorisés ont été enlevés et conduits en fourrière pour cause de stationnement illicite. Le bilan d'une politique volontariste en la matière.

Un taux de paiement toujours à 40 %

Quant au respect du stationnement payant, David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des mobilités, estimait début octobre à environ 40 % le taux d'utilisateurs de deux-roues motorisés qui payaient bien leur stationnement à Paris, un mois après l'entrée en vigueur de cette mesure. Un premier bilan jugé «encourageant» à l'époque, alors que 65.000 amendes pour non-paiement du ticket de stationnement avaient déjà été distribuées.

«Le taux de respect tourne autour de 40 % : on a 4 motos et scooters sur 10 en situation régulière, qui ont soit payé ou bénéficient d'un droit» à un tarif réduit ou à la gratuité, avait alors indiqué David Belliard, dont l'entourage confirme que ce taux est «stable» aujourd'hui, mais qu'il «devrait augmenter dans les prochaines semaines ou les prochains mois».