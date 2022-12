Camaieu racheté par Celio aux enchères pour 1,8 million d'euros

L'enseigne de prêt-à-porter masculin Celio a annoncé ce mercredi le rachat de la marque Camaieu, pour un montant de 1,8 million d’euros, à l’occasion d’une vente aux enchères près de Lille.

Un nouveau souffle espéré pour Camaieu. A l’occasion d’une vente aux enchères près de Lille ce mercredi, l'enseigne de prêt-à-porter masculin Celio a racheté la marque Camaïeu pour 1,8 million d'euros. Cet achat a pour but de «relancer» cette «belle marque» après la liquidation de l'entreprise, d’après le président de Celio, Sébastien Bismuth.

«C'est une marque qui a une valeur, qui a été leader du prêt-à-porter féminin pendant des dizaines d'années en France et on a l'envie d'essayer de la relancer», a ajouté le dirigeant, à l'issue de la vente.

Celio et Camaieu «ont toujours été deux entreprises sœurs, qui avaient le même positionnement», respectivement pour les hommes et pour les femmes, a encore dit Sébastien Bismuth.

Toutefois, cette relance «va prendre du temps, on ne va pas du jour au lendemain ouvrir des magasins», a-t-il souligné.

Celio mise sur son «expertise»

Si les intentions de l’enseigne Celio semblent les plus optimistes d’après un communiqué, ces derniers ont indiqué vouloir «faire renaître cette marque française iconique, connue et aimée de plusieurs millions de femmes» grâce à leur «expertise». Durant les enchères, la marque était en vente à la fois pour son nom actuel mais aussi pour son ancienne appellation avec tréma.

Toutefois outre la marque, les logos et noms de domaines, certains lots de vêtements et accessoires Camaieu ont également été cédés pour des sommes atteignant parfois 100.000 euros le lot.

Camaieu, précédemment sous l’autorité de Hermione People and Brands (HPB), avait basculé après un arrêt de la Cour de cassation imposant fin juin aux commerçants de régler les loyers impayés lors de la période Covid. Leur montant s'élevait à 70 millions d'euros sur un total de 240 millions de dettes. En reprenant 511 des 634 magasins de la marque en France et quelque 2 600 salariés sur plus de 3 100, HPB s'était donné en 2020 deux ans pour remettre à l'équilibre l'enseigne, fondée en 1984.

Mais le géant nordiste avait été placé le 28 septembre dernier en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille, une liquidation qui avait laissé environ 2.100 salariés sans emploi.