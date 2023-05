Retraites : ces 5 cas où il est intéressant de racheter ses trimestres

Avec la réforme des retraites, on peut se questionner comment arriver à la retraite à taux plein le plus tôt possible. Dans certains cas, racheter des trimestres peut être une bonne solution.

Si vous avez fait de longues études, des stages ou que vous avez connu une période de chômage, il vous est possible de racheter vos trimestres. Depuis 2003, année de la réforme Fillon, il est possible de racheter au maximum douze trimestres. Une option intéressante, car elle permet de bénéficier d'un avantage fiscal, les cotisations peuvent en effet être déduites des revenus imposables. Toutefois, même si vous rachetez tous vos trimestres de retraite, vous ne pourrez partir avant 62 ans l'âge légal du minimum de départ qui sera porté à 64 ans une fois la réforme entrée en vigueur.

Il est possible de demander son Relevé Individuel de Situation (RIS), qui est un relevé de carrière récapitulant l'ensemble de vos droits. Vous pourrez savoir le nombre de trimestres cotisés, les points acquis pour votre retraite complémentaire, la liste des régimes auxquels vous avez cotisé et les revenus pour lesquels vous avez payé des cotisations. Cela vous permettra de déterminer votre âge de départ à la retraite et le montant de cette dernière.

Chef d'entreprise ou auto-entrepreneur

Dans le cas du chef d'entreprise ou auto-entrepreneur, vous pouvez cumuler le rachat «Madelin» et le rachat «Fillon». La formule de calcul d’un trimestre «Madelin» se présente de cette manière : assiette x taux de cotisation du régime de retraite de base en vigueur à la date de la demande x coefficient d’âge, selon le site la retraite en clair. De plus, le coût du rachat «Madelin» est normalement moins élevé que le coût d'un trimestre racheté au régime général. Il est possible de faire une simulation dans votre espace personnel de l'Assurance retraite.

salarié dans une petite entreprise

Pour le salarié d'une une petite entreprise, il peut être intéressant de racheter ses trimestres, mais pas si vous êtes salarié d'une grande entreprise. En effet, une grande entreprise prend en charge le temps de non-activité, donc cela serait un mauvais calcul.

stage étudiant

Les périodes de stages qui peuvent faire l'objet d'un rachat sont les périodes de stages obligatoires que vous avez accomplies pendant vos études. Selon le site du service public, les conditions pour le rachat sont : que le stage ait donné lieu à une convention tripartite entre l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil et vous. Le stage a été effectué au sein de la même entité. La durée est égale à 2 mois, consécutifs ou non, au cours d'une même année scolaire ou universitaire. Le stage a donné lieu au versement d'une gratification.

À savoir, les périodes de stage en milieu professionnel pour lesquelles vous avez signé un contrat de travail et non pas une convention de stage ont donné lieu à cotisation retraite et ne sont pas concernées.

Pour comptabiliser les périodes de stage, une période de deux mois donne lieu à la validation d'un trimestre. Lorsque le stage s’étend sur deux années successives, il peut être considéré comme ayant été effectué au cours de l'une ou de l'autre de ces années. Vous pouvez racheter au maximum deux trimestres pour le stage.

taux plein plus tôt

Pour partir à taux plein le plus tôt, vous pouvez solliciter votre employeur. Si vous avez 62 ans (64 après la réforme), il ne peut pas vous mettre à la retraite et le coût d'un salarié senior est élevé pour une entreprise. C'est pourquoi les entreprises proposent un rachat à leurs collaborateurs dans le cadre d'un départ volontaire. L'autre alternative est de négocier une rupture conventionnelle en vous engageant à partir en retraite dès 62 ans (64 ans après la réforme) en contrepartie du versement d’une prime exceptionnelle destinée à racheter vos trimestres.

Cette prime sera imposable, comme n’importe quelle autre prime. Mais comme les sommes versées pour racheter des trimestres sont déductibles de votre revenu imposable, l’opération sera neutre fiscalement.

refus d'une rupture conventionnelle

Si votre employeur vous refuse une rupture conventionnelle, il est intéressant de racheter vos trimestres. Une fois 62 ans passés, Pôle Emploi poursuit ses aides jusqu'à ce que vous touchiez le taux plein.

Pour partir à la retraite, il faut avoir ses 172 trimestres, soit 43 ans de travail. Autrement, si vous décidez de partir à la retraite sans tous vos trimestres, votre retraite subira une décote, elle sera diminuée de manière définitive. «Pour avoir une retraite à taux plein à 62 ans, aujourd’hui il faudra avoir commencé à travailler à 19 ans», explique Jean-François Chauffeté, fondateur d'EOR.

La démarche pour acheter ses trimestres doit être faite entre 20 et 66 ans, au-delà le taux plein de la pension sera validé de manière automatique. Le coût du rachat dépend de l'âge et des revenus, plus on est jeune moins c'est cher.