Transports en Île-de-France : vers une prise en charge à 75 % par les entreprises ?

Alors qu'Ile-de-France Mobilités (IDFM) vient de voter ce mercredi 7 décembre une hausse de près de 12 % du prix du passe Navigo, le portant de 75,20 euros à 84,10 euros par mois, Valérie Pécresse a invité toutes les entreprises à augmenter la part prise en charge par l'employeur.

«J'appelle tous les employeurs publics et privés qui le peuvent à augmenter la prise en charge de 50 à 75 %», a lancé la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse ce mercredi, en marge du conseil d'administration d'IDFM durant lequel les élus ont voté une hausse de près de 12 % du prix du passe Navigo, qui passera ainsi de 75,20 euros à 84,10 euros par mois à partir du 1er janvier 2023.

La loi le permet depuis août

Car si aujourd'hui, selon la loi, tous les employeurs sont dans l'obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour l'intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics, une nouvelle loi promulguée en août leur permet également d'augmenter à leur guise cette prise en charge jusqu'à 75 % en profitant toujours des exonérations auxquelles elles ont le droit. A savoir une exonération des cotisations et contributions sociales.

Un moyen, selon l'élue francilienne, de compenser la hausse des tarifs des transports en commun franciliens qu'elle dit «regretter», expliquant qu'elle «aurait souhaité qu'elle soit beaucoup moins forte», avec l'aide des entreprises au profit des salariés. Ceux-là ne subiraient donc pas directement cette hausse.

Avec une prise en charge à 75 % de leur passe Navigo, ces derniers ne pourraient en effet ne payer plus que 21 euros par mois, la part prise en charge par l'entreprise s'élevant à un peu plus de 63 euros sur les 84,10 euros mensuels que coûtera le passe Navigo dès le 1er janvier prochain. Un coup de pouce financier loin d'être négligeable donc.

La Région montre l'exemple

Pour montrer l'exemple, Valérie Pécresse a même assuré qu'elle allait elle-même voter l'augmentation de cette prise en charge à 75 % pour l'ensemble des salariés de la région qu'elle préside, lors du vote du budget qui sera débattu la semaine prochaine. Ceux-là feront ainsi partie des chanceux qui ne paieront plus que 21 euros par mois en 2023.

En outre, l'élue a assuré qu'«un certain nombre d'entreprises» avaient «déjà décidé d'en faire autant», sans en citer une en particulier. Un «très beau geste en cette période d'inflation», a-t-elle souligné.

Elle a également souhaité adresser un «petit message» aux entreprises franciliennes, qui paient «certes 50 %» du prix du passe Navigo mais qui savaient à quoi s'attendre en s'installant en Ile-de-France puisque «c'est le modèle» et que les transports en commun franciliens représentent «un formidable atout pour toutes ces entreprises».

Et d'énumérer toutes les nouvelles lignes qui sont en train d'être réalisées, seront prêtes pour 2024 et serviront un certain nombre d'entreprises franciliennes : le prolongement du RER E dit «Eole», le prolongement de la ligne 14 au nord jusqu'à la nouvelle gare de Saint-Denis-Pleyel, futur gros hub du Grand Paris Express, le prolongement au sud de la ligne 14 qui desservira désormais l'aéroport d'Orly, «avec une ligne de métro automatique» dotée «des plus beaux matériels».

Autant de chantiers en cours qui ont été payés, selon Valérie Pécresse, «par le contribuable pour les entreprises». Un sujet qu'elle entend évoquer lors d'un rendez-vous prévu la semaine prochaine avec le Medef Ile-de-France, lors duquel elle va plaider pour que les entreprises augmentent la prise en charge du prix des titres d'abonnements pour leurs salariés.