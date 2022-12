Météo à Paris : neige, froid, verglas... A quoi s'attendre ces prochains jours ?

Si l’hiver n’est pas encore là, les températures négatives sont pourtant bien installées en Ile-de-France. Et cela devrait durer toute la semaine, amenant au passage neige et verglas.

La neige fait son retour. Avec les températures négatives en Ile-de-France, l’hiver semble s’installer plus tôt que prévu avec, dans son sillage, quelques flocons et du verglas.

Alors que la région est en vigilance jaune «neige et verglas» jusqu’à ce lundi soir, Météo France a annoncé une tombée de flocons venant de Normandie qui devrait arriver dans la soirée. Elle devrait notamment tenir au sol localement. Mais c'est à partir de mardi, dans la soirée, que la neige devrait définitivement s'installer pour la semaine.

Un front neigeux en particulier est à craindre sur le bassin parisien entre mercredi et jeudi, qui pourrait faire monter la neige à hauteur de 3 à 4 cm.

Températures à la hausse pour la semaine prochaine

Si les températures de ce lundi sont en dessous de 5°C par rapport aux moyennes de saisons, cela ne devrait pas durer, selon Météo France, qui rapporte une nette hausse à venir.

En effet, à partir de dimanche le beau temps revient progressivement et les températures négatives disparaissent, laissant place à une fin d’automne «normale» pour cette période de l’année.

Jusqu’à 7°C seront attendus le matin, notamment le mardi 20 décembre, contre 10 à 11°C l’après-midi.

En attendant, six départements du centre-est ont été placé en vigilance orange pour «neige et verglas», à savoir la Loire, l’Allier, la Haute-Savoie, la Saône-et-Loire, le Rhône et l’Ain. «Des phénomènes glissants sont probables dans la nuit de lundi à mardi sur le centre-est», a précisé le service météorologique.