Météo : avalanches, crues... Quels sont les 4 départements en alerte orange ce lundi ?

Une prudence accrue est de mise. Météo-France a placé 4 départements en vigilance orange pour la journée de lundi 4 mars. La Charente-Maritime a été classée en vigilance orange crues, avec des risques de débordements autour de la Charente.

Plus à l'est, la Savoie, les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes ont quant à elles été placées en vigilance orange pour un risque d'avalanches.

©Météo-France

Météo-France a également émis une vigilance jaune pour près de 50 départements, pour crues et avalanche, mais aussi pour vent, orages, pluie-inondation et enfin, neige-verglas.

Les températures minimales s'abaisseront entre 0 et 5 degrés, parfois entre -3 et 0 degrés de la région parisienne et l'intérieur de la Normandie jusqu'au Centre-Val-de-Loire, l'ouest de la Bourgogne et le nord de la Nouvelle-Aquitaine.

Les maximales iront de 8 à 12 degrés sur les deux tiers nord du pays jusqu'au Poitou-Charentes et Auvergne Rhône-Alpes, de 10 à 15 degrés au sud, voire 16 à 18 degrés sur le sud de l'Aquitaine et près de la Méditerranée.