Retraites : la présentation de la réforme reportée au 10 janvier, annonce Emmanuel Macron

La présentation de la réforme des retraites, initialement prévue jeudi, a été reportée au 10 janvier, a annoncé ce lundi Emmanuel Macron.

Il faudra attendre après les fêtes. Emmanuel Macron a annoncé ce lundi le report de la présentation de la réforme des retraites au 10 janvier 2023. Initialement, le projet détaillé du gouvernement devait être présenté ce jeudi.

Le but de ce report : permettre aux nouveaux dirigeants des Républicains (Eric Ciotti) et d'Europe Ecologie Les Verts (Marine Tondelier), d'échanger avec le gouvernement. «Cela permet d'avoir quelques semaines de plus pour que celles et ceux qui (...) viennent de prendre des responsabilités puissent, sur quelques éléments-clés de la réforme, échanger avec le gouvernement», a ainsi déclaré le chef de l'Etat en ouvrant la deuxième session plénière du Conseil national de la refondation (CNR) à l'Elysée.

Après l'annonce du report, le gouvernement a aussitôt fourni un nouveau calendrier. Elisabeth Borne va débuter «une série de rencontres avec les présidents de groupes parlementaires» mardi et mercredi, a-t-on précisé du côté de Matignon. Elle recevra à nouveau «les organisations professionnelles et les organisations syndicales la semaine du 2 janvier». Le ministre du Travail Olivier Dussopt fera un point d’étape ce jeudi.

Les annonces de la Première ministre semblent courues d'avance, balisées par la promesse présidentielle de repousser l'âge légal de 62 à 64 voire 65 ans. C'est cette dernière hypothèse qui tient la corde.