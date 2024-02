Réforme des retraites : voici le montant supplémentaire que toucheront les bénéficiaires de petites pensions

Selon une étude de la Drees, la revalorisation moyenne des petites pensions s'élèvera à 30 euros grâce à la réforme des retraites. Près de 200.000 personnes sont concernées par ce léger coup de pouce.

Un léger gain pour les jeunes retraités. Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a évalué à 30 euros le coup de pouce qui sera accordé aux nouveaux retraités de 2024 suite à la réforme des retraites passée en force par le gouvernement l'année dernière.

En octobre dernier, la Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV) était parvenue à la même estimation. Aujourd'hui, la Drees est également en mesure de fournir le nombre de bénéficiaires de cette augmentation, en l'occurrence, environ 185.000 personnes.

À savoir également que cette étude n'évalue que le gain estimé pour les personnes qui vont demander leur droit à la retraite en 2024. Les 1,7 million de retraités avec une petite pension qui avaient déjà quitté le marché du travail au moment de l'entrée en vigueur de la réforme, en septembre 2023, vont également voir leur revenu augmenter d'environ 60 euros.

Ces coups de pouce s'expliquent par la revalorisation du «mininum contributif» (Mico) à hauteur de 85% du Smic net, soit environ 1.200 euros pour un salarié ayant effectué une carrière pleine au salaire minimum légal.

Selon la Drees, les augmentations vont se poursuivre puisque le Mico est indexé sur le Smic, et non pas sur l'inflation, comme auparavant. «C'est bien pour les bénéficiaires les plus modestes que le minimum contributif a les effets les plus importants», a-t-elle souligné. De même, «les femmes bénéficient du minimum contributif deux fois plus souvent que les hommes».