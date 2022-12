Menaces de grèves dans les transports en fin d’année : à quoi peut-on s’attendre ?

Malgré la promesse du gouvernement de garantir des trains et des avions pour les fêtes de fin d’année, la multiplication des conflits sociaux dans le secteur fait craindre le pire. De nombreux préavis de grève ont déjà été déposés.

Pourra-t-on voyager pour les fêtes de fin d’année ? C’est la question que se posent de très nombreux Français, alors que les préavis de grève se multiplient à l’approche des vacances de Noël. A la SNCF comme chez Air France, les conflits sociaux semblent totalement enlisés et les usagers pourraient en être les premières victimes.

Trois grèves à la SNCF

Depuis près de deux semaines, trois grèves sont en cours à la SNCF. La grève des aiguilleurs, la grève des contrôleurs et, depuis peu, la grève des conducteurs sur l’axe TGV Atlantique qui dessert l’Ouest et le Sud-Ouest du pays.

Et justement, les syndicats de conducteurs, qui ont d’ores et déjà déposé des préavis de grève jusqu’au 19 décembre, dénoncent les pénuries de personnel qui dégradent les conditions de travail des agents. Ils critiquent également le choix de la direction de baisser le nombre de formations. Pour l'heure, les négociations viennent de débuter et n'ont débouché sur aucun accord. La grève pourrait donc être prolongée.

De leur côté, les aiguilleurs ont également déposé un préavis de grève national, mais tous les syndicats n’ont pas suivi le mouvement. Il est donc difficile d’anticiper le niveau de grève à prévoir entre le 15 et le 19 décembre, et encore moins après cette date. Mais un arrêt des aiguilleurs, sans qui les trains ne peuvent pas circuler, pourrait avoir de lourdes conséquences. La SNCF a d'ores et déjà annoncé un trafic «légèrement perturbé» le premier week-end des vacances.

Enfin, du côté des contrôleurs, dont la grève lors du premier week-end de décembre avait provoqué l’annulation de près de deux tiers des TGV et Intercités, la direction a émis plusieurs propositions de sortie de crise. Toutefois, l'UNSA-Ferroviaire a fait savoir à Reuters qu'elle ne signerait pas l'accord d'augmentation de salaires proposé par la direction et comptait déposer de nouveaux préavis de grève sur la période des fêtes de Noël.

Air France ne prévoit pas d'annulations malgré la grève

Malgré la tenue de 14 réunions depuis septembre et des négociations toujours en cours, le conflit entre la direction d’Air France et une partie des syndicats d’hôtesses et stewards semble également bien enlisé.

A ce stade, il est donc difficile d’imaginer l’Unac et le SNGAF, qui représentent à eux deux un peu plus de 50 % des personnels navigants commerciaux (PNC), lever leur préavis de grève qui court du 22 décembre au 2 janvier. «La grève est maintenue», a assuré Anne Vildy, la secrétaire générale de l’Unac.

Malgré cela, la compagnie assure que «Air France prévoit d’acheminer l’ensemble de ses clients et ne prévoit pas d’annulations à ce stade», a-t-elle communiqué. D'autres compagnies desservant les territoires d'outre-mer sont aussi menacées par des mouvements de grève. C'est le cas de Corsair du 16 au 22 décembre et d'Air Antilles du 17 au 22.

Seule bonne nouvelle : le conflit entre les PNC et la direction de la filiale française d'EasyJet est résolu. A l'issue d'une journée de négociation, la direction a accepté d'augmenter significativement les salaires pour 2023 et les syndicats ont retiré leur menace de déposer un préavis de grève pour les fêtes de fin d'année.