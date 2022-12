Paris : Ikea livre désormais ses clients par bateau sur la Seine

A Paris, le géant suédois Ikea, numéro 1 des ventes de mobilier et de décoration en France, livre désormais ses clients par bateau, sur la Seine, puis par véhicule électrique pour «le dernier kilomètre».

«Depuis décembre 2022, Ikea livre ses clients parisiens à domicile par bateau et par véhicules électriques», a annoncé le groupe suédois Ikea ce mercredi 14 décembre, expliquant que les commandes étaient d'abord «préparées au centre de distribution sur le port de Gennevilliers (92)» avant d'être «acheminées dans des containeurs adaptés par bateau jusqu'au port de Bercy (12e)».

«Eviter la congestion urbaine»

Pour déposer les commandes devant le domicile des Parisiens, ce sont ensuite des livreurs qui effectuent «le dernier kilomètre» en camions électriques, poursuit Ikea qui, via ce «nouveau flux logistique multimodal innovant et inédit», porte l'objectif «de réduire l'impact environnemental» de ses livraisons à domicile.

En outre, le but est également «d'éviter la congestion urbaine à l'approche de Paris et ainsi sécuriser le délai de livraison». Selon Ikea, tous les produits de la marque peuvent être livrés grâce à cette solution. Un service qui devrait également permettre, à terme, «de proposer des créneaux quotidiens de livraison à domicile plus nombreux et d'amplitude horaire réduite», précise le groupe.

Une «première mondiale» pour Ikea, se félicite Emma Recco, la directrice de la stratégie et du développement de l'activité du groupe en France, qui explique que cette innovation «s'appuie sur les caisses mobiles» de l'entreprise de livraison Box2Home et souligne l'importance de cette étape «pour soutenir la croissance des livraisons à domicile tout en réduisant l'impact environnemental de ces opérations».

La municipalité parisienne – par la voix de Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris chargé de la Seine – s'est réjouie de cette innovation, estimant que «le développement de la logistique fluviale dans les centre-ville [était] nécessaire». «Elle est bien plus silencieuse, bien meilleure pour l'environnement, avec une baisse majeure des émissions carbone», a ajouté l'élu.

Après @franprix & Fluidis, @IKEA_France développe sa logistique fluviale sur la seine, une assurance pr développer des modes de livraisons durables et + précises. Un usage partagé des quais de Seine optimisé qui utilise des infrastructures légères décarbonées avec @Box2Home_fr pic.twitter.com/lD9Jp5LdO3 — Pierre Rabadan (@PierreRabadan) December 14, 2022

En outre, ce mode de livraison évite «300.000 kilomètres de transport routier par an pour ces livraisons», assure Pierre Rabadan, qui rappelle que Franprix réalise déjà ses livraisons ainsi, et estime que développer la logistique fluviale sur la Seine est «une assurance» pour le groupe de «développer des modes de livraisons durables et plus précises».

Un processus amené à se développer encore pour Ikea, puisqu'en plus du premier partenariat noué en 2019 entre Ikea et Haropa Port pour installer un centre de distribution clients dans un entrepôt du port de Gennevilliers (92), un deuxième partenariat a été signé en 2021 pour la construction d'un second entrepôt sur le port de Limay-Porcheville (78).