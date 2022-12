Incendie d’un immeuble à Vaulx-en-Velin : «Je me suis dit que j’étais mort», les témoignages effroyables des habitants

Un incendie mortel s’est déclaré, ce vendredi 16 décembre, vers 3h du matin, dans un immeuble d’habitation à Vaulx-en-Velin (Rhône), près de Lyon. Au moins dix personnes sont décédées, dont cinq enfants. Choqués, les habitants témoignent de leur nuit d'horreur au micro de CNEWS.

La ville de Vaulx-en-Velin (Rhône) s'est réveillée dans le deuil, ce vendredi 16 décembre. Aux alentours de 3h du matin, un violent incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation du quartier du Mas-du-Taureau, faisant 10 victimes, et une vingtaine de blessés. Une véritable nuit d'horreur où certains habitants ont vu leurs voisins se défenestrer, tandis que d'autres ont entendu des cris toute la nuit. Sortis miraculeusement indemnes de ce piège mortel, certains survivants ont accepté de témoigner de leur calvaire.

«Quand j’ai vu la fumée, je me suis dit que j’allais mourir et j’ai commencé à penser à mes enfants, à ma famille. Les pompiers me disaient de ne pas sauter, mais j’entendais des voix qui disaient qu’il fallait sauter, je me suis alors dit que même si je sautais j’allais mourir car je suis au 6e étage. Je me suis dit qu’il valait mieux attendre ma mort, et donc j’ai attendu avec sérénité», témoigne l’un des habitants de l’immeuble.

«On dormait à la maison, et sur les coups de 3h il y a l’alarme incendie qui a détecté la fumée. Alors on s’est levé et on a regardé dans l’appartement, il y avait plein de fumée partout, on a vu que cela ne venait pas de chez nous, on a regardé dehors et on a vu la grande flamme qui débordait des étages. J’ai appelé les pompiers directement et ensuite on a entendu les cris, les pleurs et les enfants qui hurlaient», raconte une autre habitante.

Un bilan lourd, l’origine de l’incendie toujours inconnue

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’origine de l’incendie reste inconnue, et le bilan provisoire fait état de 10 personnes décédées dont 5 enfants âgés de 3 à 15 ans, 4 victimes en urgence absolue dont le pronostic vital n’est plus engagé, et 20 blessés légers dont une dizaine est déjà sortie de l’hôpital, précise un communiqué de presse du préfet du Rhône.

Au plus fort des opérations, 180 sapeurs-pompiers, 70 engins, 77 policiers nationaux, 18 personnels du SMUR, 15 personnels médico-psychologiques, et 15 bénévoles de la Croix-Rouge ont été engagés, précise également le communiqué.

elan de solidarité

En fin d’après-midi, près d’une centaine d’habitants sinistrés ont été accompagnés dans une structure mobilisée par l’État, dans l’agglomération lyonnaise, pour les héberger durant le week-end. Ils seront pris en charge par les services de la ville de Vaulx-en-Velin, de la Croix Rouge et des associations. Un élan de solidarité a également été observé dans toutes les communes voisines avec de nombreux dons pour les familles sinistrées.

Toutefois, de nombreux riverains ne cachent pas leur colère et affirment qu’ils ont, à plusieurs reprises, alerté les services municipaux de l’état de dégradation et d’insalubrité de l’immeuble, mais que rien n’a été fait. La mairie assure quant à elle qu’un plan de réhabilitation devait démarrer en janvier.

En parallèle, les services de l’État, de la Métropole de Lyon, et de la ville de Vaulx-en-Velin s'activent pour chercher des solutions de relogement pour toutes les familles sinistrées.