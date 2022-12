Finale Argentine-France : «On remet ça ?», Emmanuel Macron encourage les Bleus à quelques heures du match

Emmanuel Macron a publié sur ses réseaux sociaux un message visant à encourager l'équipe de France de football, avant sa finale de Coupe du monde contre l'Argentine ce dimanche 18 décembre.

Si les Bleus sont prêts, Emmanuel Macron l'est également. Sur son compte Twitter, le chef de l'Etat a partagé une vidéo de lui dans le vestiaire des joueurs de l'équipe de France de football, avec un message pour le moins explicite «On remet ça ?».

On remet ça ? pic.twitter.com/MDKOvx6l9x — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022

Sur cette vidéo, accompagnée de scènes de liesses entre lui et les Bleus, il est possible d'entendre le tube «Freed from desire» de Gala, l'hymne de la sélection pour cette Coupe du monde 2022.

Après avoir été présent pour la demi-finale contre le Maroc, Emmanuel Macron assistera à la rencontre face à l'Argentine ce dimanche. Il ne s'y rendra pas seul.

En effet, il sera accompagné d'une délégation composée notamment de Paul Pogba et N'Golo Kanté, vainqueurs de la dernière édition du mondial et forfaits pour la compétition au Qatar.

Côté politique , la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et le député Renaissance Karl Olive ont été invités.