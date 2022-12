Coupures d’électricité : 19 décembre 1978, le dernier black-out en France

Il y a 44 ans jour pour jour, le 19 décembre 1978, la France connaissait un gigantesque black-out, privant une grande partie du territoire d'électricité.

La dernière fois où la France a été presque entièrement dépourvue d’électricité remonte au 19 décembre 1978, il y a 44 ans jour pour jour. A l’époque, à l’approche de jours de grand froid, le gouvernement prévoyait également des coupures d’électricité ciblées en raison de probables tensions sur le réseau.

En raison de la surconsommation des Français, à 8h27, une surcharge électrique dans un poste EDF près de Nancy a fait disjoncter un câble à haute tension reliant la Lorraine à la région parisienne, selon l’INA, provoquant un gigantesque black-out.

L’électricité s’est donc coupée dans les rames de métro à Lyon, et des embouteillages gigantesques ont été observés en région parisienne, où les arrêts de bus étaient pris d'assaut. Les ascenseurs ont cessé de fonctionner, tout comme les feux tricolores, les portes automatiques, et même certains hôpitaux qui ne disposaient pas de générateur de secours. Seule une partie de l’Est de la France a été épargnée, car alimentée par de l’électricité venant d’Allemagne et d’Italie.

Le courant a été progressivement rétabli vers midi, et la panne géante a donc duré environ quatre heures, et reste à ce jour le dernier grand black-out dans l'Hexagone.

Si les autorités ont prévenu que de possibles coupures ciblées de courant pourraient avoir lieu dès le mois de janvier, en raison de la forte demande en électricité, le gouvernement a assuré qu’il n’y aurait pas de risque de black-out. Ces délestages ont justement pour objectif d’éviter la coupure totale de courant. Le gouvernement encourage par ailleurs les Français à continuer à baisser leur consommation électrique pour éviter les délestages.