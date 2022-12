Île-de-France : voici les grands projets de la RATP pour 2023

Clap de fin sur l'année 2022. Après un mois passé à préparer l'arrivée de l'ancien Premier ministre Jean Castex à la tête du groupe, la RATP a fait le point sur l'année écoulée ce mardi 20 décembre et présenté ses grands projets pour 2023.

Si le sujet «le plus marquant» de l'année est l'arrivée de Jean Castex à la tête du groupe, estime la RATP, l'année 2023 s'annonce tout aussi chargée. Au programme, l'arrivée de nouveaux matériels roulants, la poursuite de l'automatisation, la poursuite du déploiement des bus biométhanes ou encore le lancement des bus 100 % autonomes.

du nouveau matériel roulant

«Ces prochains mois, le matériel roulant sur pneu va être progressivement remplacé en faveur de trains plus modernes», a expliqué la RATP, qui évoque notamment les lignes 4, 6, 11 et 14.

Sur la ligne 14, des trains neufs appelés MP14 viennent remplacer les rames automatiques qui basculent sur la ligne 4, sur laquelle roulent désormais 3 types de matériels roulants : 21 MP89CA, 11 MP05 et 20 MP14.

Autre jeu de chaises musicales : 45 trains MP89 de la ligne 4 viendront remplacer les MP73 – mis en service en 1973 – de la ligne 6, «voués à être réformés», a fait savoir la RATP.

Quant à la ligne 11, l'ensemble des trains MP59 – mis en service en 1959 donc – seront petit à petit remplacés par des MP14 neufs, financés par Ile-de-France Mobilités (IDFM). Au total, 39 rames – actuellement en construction chez Alstom – seront livrées à l'horizon 2024.

Poursuite de l'automatisation

En outre, l'arrivée de ces nouveaux trains préfigure la poursuite et la finalisation de l'automatisation de la ligne 4, qui a déjà vu arriver cette année les toute premiers trains automatiques.

A terme, 52 navettes automatiques circuleront sur l'ensemble de la ligne 4, pour laquelle la RATP prévoit l'automatisation complète et définitive «fin 2023».

un programme écologique

Initié en 2015, lors de la COP 21, le programme bus 2025 poursuivra également «son déploiement». Celui-ci prévoit notamment la mise en circulation de bus fonctionnant au biométhane et la conversion des centres bus «à l'électrique ou au biométhane».

Selon la RATP, «plus de 50 % du parc exploité par la RATP est déjà composé de bus propres (électriques, biométhane et hybrides) et 9 centres bus sont aujourd’hui convertis à l’électrique ou au biométhane». Et le réseau atteindra les 1.000 bus fonctionnant au biométhane dans le courant de l'année.

arrivée des bus 100 % autonomes

En expérimentation «depuis plusieurs mois sur la ligne 393 (Sucy-Bonneuil / Thiais- Carrefour de la Résistance) du réseau IDFM», le bus 100 % autonome – long de 12 mètres et doté de 18 places assises – «accueillera ses premiers voyageurs début 2023».

«Une première en France», explique la RATP, qui va poursuivre cette expérimentation avec des voyageurs «dans le courant du premier trimestre 2023».