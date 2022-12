Michel-Edouard Leclerc : «Il y a de l’inflation pour 2023 comme nous n’en avons pas vu depuis 40 ans en France»

Invité de La Matinale de CNEWS ce mardi 20 décembre, Michel-Edouard Leclerc, président des Centres E.Leclerc, a de nouveau donné ses prévisions des chiffres de l’inflation pour 2023.

Noël, reveillon et inflation. Le président des Centres E.Leclerc s'est montré ce mardi, une nouvelle fois, très alarmiste concernant le porte-monnaie des Français.

Invité de La Matinale, Michel-Edouard Leclerc a réaffirmé toutes ses inquiétudes à l'approche des fêtes de fin d'année, mais également celles pour l'année 2023. «Il y a de l’inflation pour 2023 comme nous n’en avons pas vu depuis 40 ans en France», a-t-il prévenu.

Au micro de Laurence Ferrari, ce dernier est même allé plus loin dans ses prévisions, assurant que «pour 2023, toutes les augmentations seront à deux chiffres», et qu'«il n'y aurait rien en dessous de 10 %», qu'il y ait «négociation ou non».

A noter qu'au mois de novembre, et selon l'INSEE, l'inflation a atteint 6,2 % sur un an et que malgré cette stabilisation, l'ensemble des prix des produits alimentaires étaient supérieurs de 12 % par rapport à l'année dernière.