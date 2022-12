«L’inflation restera à un niveau très élevé les mois qui viennent», affirme Bruno Le Maire

Invité de La Matinale de CNEWS ce mercredi, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a affirmé que «l’inflation restera à un niveau très élevé les mois qui viennent».

Il faudra encore s'armer de patience. «La hausse de l'inflation se terminera dans le courant de l'année 2023, je ne vais pas vous cacher que les mois qui viennent continueront d'être difficiles», a déclaré ce mercredi sur CNEWS Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

«Aujourd'hui, on a des indicateurs qui sont positifs sur le marché des matières premières (blé, aluminium, acier) et des transports maritimes, des baisses qui commencent à être significatives. Elles devraient se répercuter sur les prix à la consommation dans les mois qui viennent, mais ça prend un peu de temps», a-t-il précisé.

L'inflation a baissé dans la zone euro en novembre pour la première fois depuis un an et demi. La hausse des prix, tirée par les prix de l'énergie et de l'alimentation, reste néanmoins préoccupante et le retournement de tendance est incertain.