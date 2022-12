Grève SNCF : des associations d’usagers décident de faire «la grève du billet»

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé par la grève SNCF en ce week-end, où près de 200.000 voyageurs ne pourront pas voyager. Les usagers de la ligne TGV Paris-Tours ont appelé à une grève des billets en janvier pour réclamer des indemnisations.

L'objectif, indique l'association sur son compte Twitter : limiter l'impact des grèves sur les usagers de la SNCF, avec un service minimum réellement effectif et une réquisition de contrôleurs de réserve.

Grève à la SNCF : la colère des usagers bloqués et sans solution pour réveillonner en famille

L’association des usagers de la ligne TGV Paris-Tours demande ainsi aux usagers de se regrouper pour éviter les contrôleurs. Ces usagers, qui sont environ 4.000, empruntent plusieurs fois par semaine la ligne TGV Paris-Tours, et payent 500 à 600 euros par mois.

Une situation «inadmissible», selon David Charretier, le président de l’association des usagers du TGV Tours-Paris, selon lequel «les usagers les plus fidèles - qui dépensent plus de 6.000 euros par an au niveau de la SNCF - n'ont pas été considérés dans ces compensations ou indemnisations», a-t-il indiqué.

Les députés et sénateurs du département d’Indre-et-Loire devraient relayer la demande auprès du ministère des Transports ou du président de la SNCF.