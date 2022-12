Bus à contresens sur le périphérique : le conducteur n’avait que six mois d’ancienneté

Le chauffeur du bus mis à pied après avoir fait demi-tour sur le périphérique parisien mercredi dernier, était en CDD, et sera prochainement entendu par la direction.

Un geste incontrôlé et irresponsable. Mercredi dernier, le conducteur du bus 125 reliant l’école vétérinaire, à Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, et la porte d’Orléans a délibérément fait demi-tour sur le périphérique parisien après avoir roulé à contresens. Cet employé de la RATP était en CDD depuis le mois de mai et sera entendu la semaine prochaine par la direction.

D'après plusieurs passagers, alors que le bus était bondé, le conducteur a manœuvré à contresens au niveau de la porte de Gentilly (13e arrondissement), alors qu'il y était arrivé par une bretelle en sens interdit.

Ce geste a été capturé par un automobiliste qui s'est retrouvé bloqué alors que le bus était en travers des trois voies du boulevard périphérique.

#France #Paris Un bus rempli de passagers se retrouve à contresens sur le périphérique, le conducteur mis à pied #RATP pic.twitter.com/A6GKgAkSS9 — Tunis Tribune (@tunistribune) December 22, 2022

«C’est une erreur bien sûr, et elle aurait pu être grave. Mais cela montre les formations au rabais depuis l’ouverture à la concurrence, a expliqué Cémil Kaygisiz, secrétaire général de la CGT RATP-Bus.

«Quand je suis arrivé, nous étions formés pendant un mois sur la même ligne avec un machiniste expérimenté qui nous expliquait les petits trucs», a poursuivi le syndicaliste.

Le chauffeur mis à pied

Des allégations contestées par la direction de la RATP qui a mis en cause l'attitude du chauffeur.

«Ce n’est pas une question de formation, le machiniste a été formé sur cette ligne en juin dernier, il la connaissait. La formation de nos conducteurs est toujours prodiguée de la même manière avec le même niveau d’exigence et conformément à des directives européennes. Elle dure entre deux à six mois en fonction du permis des agents embauchés. À leur arrivée, ils sont accompagnés en ligne pendant une vingtaine de jours par un machiniste expérimenté ou un assistant formateur», a expliqué la RATP.

Le réseau de transport a reconnu une «manœuvre totalement prohibée et inexcusable», et a confirmé la mise à pied du conducteur du bus, qui sera «reçu par son encadrement dans les prochains jours dans le cadre d’un entretien disciplinaire».