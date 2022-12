Grève des médecins : ces 4 solutions pour consulter en cas d'urgence

Les syndicats de médecins libéraux ont appelé à une semaine de grève depuis ce lundi 26 décembre. Réclamant une hausse du prix de la consultation, certains ont donc fermé leur cabinet. Que faire en cas d'urgence ?

Des patients désemparés. A l’appel du collectif Médecins pour demain et des syndicats de la profession, les médecins libéraux ont entamé depuis lundi, et pour une semaine, une grève dure et reconductible. Malgré la multiplication des fermetures de centres de soins, des solutions existent en cas d’urgence.

En cas de rendez-vous pris cette semaine, votre médecin ou son secrétariat a dû vous contacter pour le reporter. Dans le cas contraire, votre praticien n'est en théorie pas en grève. Par précaution, il est conseillé de contacter le médecin traitant avant de se déplacer.

UNE PERMANENCE DE SOINS

Disséminées sur l'ensemble du territoire français, des permanences de soins sont disponibles si votre cabinet habituel est fermé. Pour connaître la plus proche de chez vous, vous pouvez regarder sur Internet ou composez le 15. À noter que cette ligne téléphonique est unique, joignable à toute heure de la journée et chaque jour de la semaine.

sos medecins

Une des autres solutions est de contacter la plate-forme SOS Médecins, qui n'a pas appelé à la grève. Le numéro national est le 36 24 (0,15 €/mn + prix d'un appel local).

le samu

Le SAMU peut vous obtenir un diagnostic personnalisé. En composant le 15, un médecin va évaluer votre situation et vous indiquera la marche à suivre. Le cas échéant, une visite à domicile ou un transport d'urgence vers un établissement de soins pourra vous être proposé.

Pour vous venir en aide, le SAMU aura besoin de trois informations essentielles : les raisons exactes de votre appel, un numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable et l'adresse où les services de secours doivent intervenir.

les urgences

En cas de difficultés respiratoires, problème cardiaque ou accident, se rendre aux urgences peut être envisagé. Attention cependant, souvent débordé, ce service est à privilégier si le caractère urgent est certain.