Jean-Paul Hamon : «Si les médecins font grève, c’est pour dire aux Français que dans 5 ans, la médecine libérale aura complètement disparu»

Invité à s'exprimer dans La Matinale de CNEWS, ce mercredi 28 décembre, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, a pointé l'inaction selon lui du gouvernement face aux revendications des médecins libéraux.

Depuis lundi et jusqu'au 2 janvier, les médecins libéraux sont de nouveau en grève. Les professionnels de santé réclament une hausse du tarif de consultation et une amélioration de leurs conditions d'exercice. Invité dans La Matinale de CNEWS, ce mercredi 28 décembre, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, a dénoncé selon lui l'inaction du gouvernement face aux revendications des médecins libéraux.

«Le gouvernement pense que les téléconsultations sont une solution à la désertification médicale. Or, on assiste à une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. Et on voit que le gouvernement ne panique pas car il estime que le boulot des médecins généralistes et libéraux pourraient être fait par d'autres professions», souligne-t-il.

«Nous assistons à un démantèlement de la profession (...) Si les médecins libéraux ferment actuellement leur cabinet une semaine c'est pour dire aux Français que dans 5 ans, la médecine libérale aura complètement disparu. C'est un cri d'alarme», poursuit Jean-Paul Hamon.

Face à l'urgence, «le gouvernement ne bouge pas, dénonce le médecin généraliste. Il continue à persister dans ces négociations conventionnelles qui vont s'éterniser jusqu'au mois de mars ou avril.» Alors que le Samu déplore l'appel à la grève des médecins libéraux dans un contexte de triple épidémie, «l'inertie de ce gouvernement est la seule responsable de la pagaille actuelle», affirme Jean-Paul Hamon.