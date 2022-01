Paris : 173 points de collecte disponibles pour recycler les sapins de Noël

Comme chaque année, la municipalité parisienne organise le ramassage et le recyclage des sapins de Noël. Pour cela, 173 points de collecte ont été disséminés dans tout Paris jusqu'au 20 janvier. Seul impératif, l'arbre doit être déposé nu et sans sac.

Si la plupart de ces 173 bacs à sapins sont installés dans des parcs et jardins de la ville, comme au jardin Nelson Mandela, devant l'église Saint-Eustache (1er), aux jardins du Trocadéro (16e) ou encore au parc des Buttes-Chaumont (19e), certains ont été disposés directement dans l'espace public, comme le long du Champ-de-Mars (7e), sur le terre-plein central de la porte de Charenton (12e) ou encore place des Ternes (17e).

Des sapins transformés en désherbant naturel

Selon la municipalité, il s'agit avant tout d'«offrir une seconde vie» aux sapins de Noël, qui seront réutilisés «pour protéger les plantations dans les espaces verts» de la ville. Comment ? Grâce à des machines de broyage, qui viennent directement broyer les sapins sur place, afin de les transformer en copeaux de bois.

«Un geste écologique» donc, alors que ce «broyat» est ensuite utilisé par les jardiniers «comme désherbant naturel» sous forme de paillage et répandu au pied des massifs et sur les sentiers. «Cela permet de réduire de façon écologique l’apparition des herbes libres, de limiter l’évaporation de l’eau et de favoriser le développement des micro-organismes souterrains qui améliorent la vie du sol», se félicite l'institution.

L'an passé, le record d'arbres collectés avait été battu avec 121.146 sapins recyclés, sur 170 points de collecte. Soit environ 2.400 m3 de broyat. Un chiffre en constante augmentation, alors que 115.250 sapins avaient été valorisés en 2019-2020 sur 195 points de collecte, 97.300 en 2018-2019 sur 174 points de collecte et 85.209 en 2017-2018 sur 164 points de collecte.