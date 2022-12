Scopelec : la plus grande coopérative de France fixée sur son sort ce mercredi

La justice a mis en délibéré à ce mercredi 28 décembre sa décision sur le rachat total ou partiel de Scopelec, premier groupe coopératif français et sous-traitant de l'opérateur Orange pour les réseaux de fibre optique, récemment placé en redressement judiciaire.

Scopelec fixé sur son sort. Le premier groupe coopératif français devrait savoir ce mercredi 28 décembre la décision de la justice concernant son rachat total ou partiel.

Placée en redressement fin septembre, l'entreprise, qui compte aujourd'hui quelque 2.300 salariés, assurait la pose de la fibre optique et l'entretien du réseau cuivre pour l'ancien opérateur historique des télécoms.

Elle joue sa survie depuis l'annonce par Orange de la perte de la majeure partie de ce marché en novembre 2021, qui assurait 40 % de son chiffre d'affaires.

L'Etat appelé à «prendre ses responsabilités»

Le 7 décembre dernier, plusieurs députés Nupes, dont François Ruffin, la présidente PS de la région Occitanie Carole Delga ou le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet avaient appelé l’État à «prendre ses responsabilités».

Selon eux, le tribunal doit «choisir entre deux sortes de projets diamétralement opposés», ceux d’entreprises «détenues par des puissances étrangères», et celle de Newscope soutenue par «80 % des salariés».

Plus gros groupe coopératif de France, Scopelec est une société coopérative et participative (Scop), c'est-à-dire que ses salariés détiennent le capital et le pouvoir de décision.