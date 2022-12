Triple épidémie : le plan blanc déclenché dans 10 hôpitaux et cliniques de Savoie et de l'Ain

Face à la triple épidémie de bronchiolite, Covid-19 et grippe, dix établissements hospitaliers de Savoie et de l'Ain ont annoncé jeudi l'activation du plan blanc, un protocole sanitaire strict qui permet de mobiliser du personnel et de déprogrammer partiellement certaines interventions.

Une organisation revue et corrigée pour faire face à la situation sanitaire. Devant la triple épidémie de bronchiolite, Covid-19 et grippe, dix établissements hospitaliers de Savoie et de l'Ain ont activé jeudi le plan blanc, un protocole sanitaire strict qui permet de mobiliser du personnel et de déprogrammer partiellement certaines interventions.

«Depuis une dizaine de jours, les hôpitaux du territoire Savoie-Belley font face à une importante tension, touchant notamment les services d'urgence», ont indiqué ces dix établissements (neuf hôpitaux et une clinique) dans un communiqué.

Le «contexte épidémique (bronchiolite, Covid-19, grippe)», entraîne «une forte tension sur les lits et les ressources humaines, majorée cette semaine par une moindre disponibilité de la médecine de ville», qui se traduit par «des temps d'attente importants aux urgences, parfois supérieurs à dix heures, et des difficultés pour hospitaliser les patients en médecine».

Face à cette situation, ces établissements se voient donc «contraints de déclencher le plan blanc territorial».

un protocole sanitaire strict

Inscrit dans la loi depuis 2004, le plan blanc est un protocole sanitaire strict, déclenché par les directeurs d’hôpitaux ou les autorités elles-mêmes lorsque survient une épidémie de grande échelle ou en cas d’attentat par exemple.

C’est une cellule de crise qui permet de mobiliser tout le personnel médical existant comme les étudiants en médecine ou le personnel à la retraite. La gestion des stocks de matériel et de médicaments est adaptée, les opérations non-urgentes peuvent être déprogrammées, des lits supplémentaires peuvent être ouverts et enfin, les visites peuvent être limitées pour empêcher la propagation du virus. Cette mesure s'appliquera jusqu'au 3 janvier, date à laquelle elle sera «réévaluée», toujours selon le communiqué.

En déplacement mercredi à Annecy, le ministre de la Santé, François Braun, avait évoqué une «semaine de tous les dangers» pour le système de santé, face à cette triple épidémie. Il avait loué cependant la «mobilisation des personnels absolument complète», faisant que «le système arrive à tenir».