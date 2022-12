Covid-19 : ce que l'on sait sur le variant chinois BF.7 qui inquiète le monde entier

En Chine, l'épidémie de Covid-19 connaît un inquiétant regain depuis la fin de la politique «zéro Covid», le 7 décembre dernier. En cause, un sous-variant d'Omicron, le BF.7.

Une nouvelle menace mondiale ? Après la levée de la politique «zéro Covid», la Chine a vu son nombre de cas exploser ces dernières semaines, à cause, principalement, de la propagation du BF.7, un sous-variant d'Omicron.

Le pays, qui a décidé de ne plus publier les données relatives à l'épidémie de Covid-19 depuis le 25 décembre, est confronté à la contamination de plusieurs dizaines de millions de personnes quotidiennement.

Selon plusieurs experts, dont Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, le «BF.7 aurait un R0 (taux de reproduction du virus) de 10 à 18.6. Cela signifie qu'une personne contaminée transmettra en moyenne le virus de 10 à 18.6 autres personnes, contre 5.08 pour Omicron», citant, sur twitter, un article du Global Times, un tabloïd chinois.

3/9 - “#BF7 is believed to have an R0, or basic reproduction number, of 10 to 18.6. This means an infected person will transmit the virus to an average of 10 to 18.6 other people. Research has shown omicron has an average R0 of 5.08.”

— Antoine FLAHAULT (@FLAHAULT) December 16, 2022