Paris : une adolescente violée en réunion à un arrêt de bus, un suspect interpellé

Dans la soirée du jeudi 29 décembre, une jeune fille mineure aurait été violée en réunion, près d’un arrêt de bus, dans le 18e arrondissement de Paris.

Une mineure a été agressée par un groupe de cinq personnes le jeudi 29 décembre, dans la soirée. Un suspect a été interpellé, les quatre autres personnes ont pris la fuite.

En plein Paris, dans le 18e arrondissement, la jeune fille a été agressée par cinq individus près de l’arrêt de bus Mont-Cenis.

Les faits se seraient déroulés aux alentours de 22h. Les agresseurs lui ont volé son téléphone et l’un d’eux l’aurait violé.

Réfugiée dans un bus

La victime s’est ensuite réfugiée dans un bus et a prévenu le chauffeur. Ce dernier a alerté les agents du Groupe de Protection et de Sécurité des Réseaux de la RATP qui ont pu interpeller un des individus et le remettre à la police. Les quatre autres personnes sont toujours en fuite.

Une enquête a été ouverte pour vol et viol commis en réunion sur une mineure de plus de 15 ans d’après les informations du parquet de Paris. Elle a été confiée à la Brigade de Protection des Mineurs.