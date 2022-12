Rappel massif de produits : attention, ces huîtres ne doivent pas être consommées

Le site gouvernemental RappelConso a procédé au rappel de plusieurs lots d'huîtres dans toute la France à la veille du réveillon du Nouvel An, en raison d'un risque de contamination à un norovirus et à la salmonelle.

Un rappel qui tombe très mal. A quelques heures du réveillon, plusieurs lots d'huîtres ont été rappelés dans toute la France à cause de la présence d'un norovirus, mais également de la salmonelle.

Les nonovirus sont les «principales causes de gastroentérites aigües (GEA) chez l’Homme toutes classes d’âge confondues», rappelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Ainsi, les personnes qui auraient consommé ces huîtres et qui «présenteraient des symptômes de gastro-entérite (vomissements, diarrhées fréquemment accompagnés d’une fièvre modérée), sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation», précisent les différents avis de rappel, publiés sur le site Rappel Conso. A noter que les symptômes se déclarent généralement dans les six à 48 heures après la consommation.

Dans le détail, il s'agit spécifiquement des huîtres de la marque EARL LES 3 M en calibre n°1, n°2, n°3 et n°4 et commercialisés entre les 14 et 23 décembre dans les supermarchés Leclerc, Intermarché et Super U, dans les départements de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, du Rhône, de la Sarthe et de la Vendée.

#RappelProduit



HUITRES CREUSES DE VENDEE - EARL LES 3 M





Risques : Intoxication





Motif : NOROVIRUShttps://t.co/1VKWCXgvUq pic.twitter.com/ssb7gBx07I — RappelConso (@RappelConso) December 30, 2022

Les huîtres de Bouzigues (normales et bio), de Camargue, et Saint-Martin, vendues le 29 décembre à Métro, dans les magasins Carrefour, Carrefour Market, CSD, Proxi et Promocash sont également rappelées. Tout comme les huîtres de Bouzigues vendues dans toute la France chez Auchan (codes-barres 30000461135930 et 3000115283951).

#RappelProduit



HUITRES DE BOUZIGUES - HUITRES DE BOUZIGUES





Risques : Norovirus





Motif : RISQUE DE NOROVIRUShttps://t.co/CoVnwfjriV pic.twitter.com/tWbFu8KWlp — RappelConso (@RappelConso) December 30, 2022

Les huîtres de plusieurs de ces marques et les huîtres Signature Sanchez vendues chez Métro Mericq jeudi doivent aussi être rappelées.

Des huîtres contaminées par la salmonelle

Les huîtres «Marennes Oléron», calibre n°2, vendues du 22 décembre au 29 décembre dans les magasins Intermarché, en bourriche de 2,5 kg (code-barres 3250392737740) font aussi l’objet d’un rappel à cause de la présence de salmonelles.

#RappelProduit



Huitres spéciales Marennes Oléron n°2 - Producteurs & Commerçants





Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)





Motif : Présence Salmonelleshttps://t.co/Zvo5PLOFuu pic.twitter.com/6MduFDB7xk — RappelConso (@RappelConso) December 30, 2022

«Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6 heures à 72 heures après la consommation des produits contaminés», explique l’avis de rappel publié également sur le site Rappel Conso.

Ainsi, tous ces produits doivent être rapportés au point de vente afin d’obtenir un remboursement.