Thomas Pesquet, Kylian Mbappé, Florence Foresti,… voici les personnalités préférées des Français pour 2022

Le Journal du Dimanche a publié son top 50 des personnalités préférées des Français et des Françaises pour l’année 2022. Parmi elles, on retrouve Thomas Pesquet, Kylian Mbappé ou encore Florence Foresti.

Ce samedi 31 décembre, le JDD a dévoilé son top 50 des personnalités publiques préférées des Français pour cette année 2022. On y retrouve des habitués, notammnent Jean-Jacques Goldman, et de nouvelles têtes comme Brigitte Bardot.

1.005 personnes ont été sondées par l’Ifop à la demande du JDD. Âgés de 15 ans et plus, ces Français ont choisi parmi 106 personnalités celles qu’ils ont préféré en 2022.

Le top 3

Jean-Jacques Goldman est une nouvelle fois à la tête du classement, et ce pour la douzième fois. Le chanteur n’a plus fait de concerts depuis dix ans et est plutôt absent médiatiquement, mais cela ne l’empêche pas d’être toujours dans le cœur des Français. 30% du panel a voté pour lui. Il est suivi de l’astronaute Thomas Pesquet (28%) et l’acteur Omar Sy (26,3%).

L’effet Coupe du monde

Le sondage a été réalisé pendant la compétition (entre le 12 et le 14 décembre) mais on retrouve tout de même plusieurs footballeurs. Kylian Mbappé a décroché la 4e place, suivi par son coéquipier Olivier Giroud (9e) et Antoine Griezmann (11e). Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, arrive à la 23e place.

Les femmes, grandes perdantes

Grand problème de ce top mixte, la place des femmes. La première Française préférée des Français n’est que 20e du classement et il s’agit de l’humoriste Florence Foresti. Sophie Marceau, Mimmie Mathy et Mylène Farmer sont les suivantes (28e, 29e et 30e). La Française la moins bien placée du classement est Brigitte Bardot, 49e. Au total, 15 personnalités féminines sont représentées dans ce top.

Les trois derniers

Le top 50 du JDD se termine avec Marine Le Pen, Brigitte Bardot et Michel Cymes, respectivement 48e, 49e et 50e. La défenseuse de la cause animale n’est pas étonnée : «Je n’ai jamais compris pourquoi, jusqu’à maintenant, je n’apparaissais pas dans le top», a-t-elle confiée au JDD.