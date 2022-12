Vœux présidentiels 2023 : quels sujets devrait aborder Emmanuel Macron ce soir ?

Emmanuel Macron va prononcer ses vœux télévisés aux Français ce samedi soir à 20h. L’occasion de lancer une année 2023 qui s’annonce riche et complexe.

Après avoir passé les fêtes de Noël au Fort de Brégançon, où son équipe a assuré qu’il s’y trouvait pour travailler, Emmanuel Macron va entamer sa rentrée et la période des vœux ce samedi soir, par ceux aux Français, à la télévision.

Le ton devrait être grave, puisque le pays traverse un moment compliqué, englué dans une inflation qui pèse sur le pouvoir d’achat, malgré les aides gouvernementales. Le président devra ainsi donner une perspective de sortie de crise pour l’année 2023, tout en se montrant réaliste.

La question énergétique, alors que la communication autour des possibles coupures d’électricité cet hiver l’a particulièrement agacé début décembre, devrait elle aussi être abordée.

Les chantiers politiques de 2023

Après avoir fait un bilan de l’année écoulée, avec sa réélection au printemps et un début de second quinquennat délicat, Emmanuel Macron aura aussi à présenter les grands chantiers politiques de 2023.

Le premier point sera inévitablement celui des retraites, puisque le projet de loi pour un nouveau système doit être présenté par le gouvernement le 10 janvier. L’allocution télévisée est l’occasion d’expliquer avec quelques jours d’avance l’ambition de la réforme, alors que le sujet devrait une fois de plus être périlleux.

Emmanuel Macron pourrait aussi rappeler les autres dossiers qui attendent les parlementaires, concernant l’immigration, le marché du travail, le système de santé ou encore la fin de vie, qui est au cœur d’une convention citoyenne chère au président.

Le chef de l’État devrait également traiter des sujets internationaux particulièrement inquiétants. La guerre en Ukraine, qui passera le cap des un an fin février et à laquelle beaucoup de problématiques économiques sont liées, et le Covid-19, dont le regain épidémique en Chine fait craindre une nouvelle explosion à l’échelle mondiale.