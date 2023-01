Football : Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l’année 2022 avec 56 réalisations

L’attaquant de l’équipe de France et du PSG, Kylian Mbappé termine l’année 2022 comme meilleur buteur, avec 56 buts inscrits, pour un joueur évoluant dans un club européen.

Le natif de Bondy, Kylian Mbappé a inscrit 56 buts en autant de rencontres, toutes compétitions confondues. Il devance ainsi Erling Haaland (46 buts), l’attaquant de Manchester City et Robert Lewandowski (42 buts), l’attaquant du FC Barcelone.

Parmi ces 56 buts, le dernier, remonte au 28 décembre, un pénalty marqué au bout du temps additionnel face à Strasbourg (2-1). Celui qu’on surnomme aussi «Kyk's» a inscrit 44 buts avec Paris dont 32 en Ligue 1 (meilleur buteur), 9 en Ligue des champions et 3 en Coupe de France.

À cela, il faut ajouter 12 réalisations avec l'équipe de France, dont huit sur la dernière Coupe du monde, où il a terminé meilleur buteur devant Lionel Messi. C'est donc un total en hausse par rapport à l’an dernier.

