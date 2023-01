Automobile : fin du monopole des constructeurs sur les pièces détachées

Depuis le 1er janvier 2023, les garagistes peuvent désormais proposer des pièces détachées d’un fournisseur différent du constructeur pour les voitures de leurs clients.

Bonne nouvelle pour les automobilistes. Grâce à la loi Climat et Résilience votée en 2021 et entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023, les garagistes ont maintenant le choix et peuvent remplacer une pièce endommagée d’une voiture sans passer obligatoirement par le constructeur du véhicule. C’est l’un des divers changements de cette nouvelle année.

Cette loi s’applique aux pièces détachées appelées «visibles», comme les phares, les pièces de carrosserie, les rétroviseurs, les vitres ou encore le pare-brise.

Néanmoins, il y a certaines règles en fonction des pièces. Pour ce qui concerne les vitres, n’importe quel fabricant peut vendre ses produits. Mais pour ce qui est des rétroviseurs ou la carrosserie, les équipementiers qui ont fabriqué les pièces d’origine pour les constructeurs sont les seuls à être autorisés à proposer leurs produits.

Une facture allégée

Ce changement pourrait être un véritable coup dur pour les constructeurs automobiles comme Renault, Peugeot ou encore Citroën, mais pour les Français possédant une voiture, cette loi pourrait leur permettre de faire des économies.

En effet, les pièces détachées qui ne sont pas fabriquées par des constructeurs peuvent être entre 15 et 30% moins chères en moyenne.

Cette mesure vient en compléter une autre déjà en place et que peu de Français connaissent. Depuis cinq ans, les garagistes ont l’obligation de proposer à leurs clients des pièces détachées d’occasion issues de casses auto.

D’après la Répression des fraudes, plus d’un professionnel sur deux ne propose pas cette possibilité à ses clients.